Калниете заявила, что она давно следит за ситуацией в Украине и хорошо помнит процессы в латвийской политике. Она подчёркивает, что в своё время Латвию тоже сильно упрекала за коррупцию международная общественность, причём борьбу затрудняло информационное влияние России, которая старалась подобные известия усиливать и распространять.

Говоря о прогрессе в Украине, Калниете сослалась на доклады Еврокомиссии, в которых, по её словам, ясно виден прогресс страны в осуществлении реформ и приближение к требованиям ЕС, и отметила, что Украина достигла наиболее быстрого прогресса среди стран-кандидатов в законодательной сфере.

Политик признаёт, что коррупция - это чума, с которой бороться очень сложно, и что в разных формах это явление существует практически во всех странах ЕС, но важнее всего, что в Украине об этой проблеме активно говорят и с нею борются.

Калниете предполагает, что и олигархи, и разного рода коррумпированные чиновники попытаются себя обезопасить, но, по её мнению, власть закона должна быть достаточно сильна, чтобы никто не смог избежать ответственности перед законом.