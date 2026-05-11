«Покажите мне хоть одну страну без коррупции!» Калниете «отбрила» критиков Украины (6)

TV24 11 мая, 2026 08:20

Депутат Европарламента Сандра Калниете на телеканале TV24 в программе "Глобус" прокомментировала борьбу с коррупцией в Украине и прогресс страны на пути в ЕС. Она подчеркнула, что реформы в Украине очевидны, но коррупция в разных формах существует во всех странах.

Калниете заявила, что она давно следит за ситуацией в Украине и хорошо помнит процессы в латвийской политике. Она подчёркивает, что в своё время Латвию тоже сильно упрекала за коррупцию международная общественность, причём борьбу затрудняло информационное влияние России, которая старалась подобные известия усиливать и распространять.

Говоря о прогрессе в Украине, Калниете сослалась на доклады Еврокомиссии, в которых, по её словам, ясно виден прогресс страны в осуществлении реформ и приближение к требованиям ЕС, и отметила, что Украина достигла наиболее быстрого прогресса среди стран-кандидатов в законодательной сфере.

Политик признаёт, что коррупция - это чума, с которой бороться очень сложно, и что в разных формах это явление существует практически во всех странах ЕС, но важнее всего, что в Украине об этой проблеме активно говорят и с нею борются.

Калниете предполагает, что и олигархи, и разного рода коррумпированные чиновники попытаются себя обезопасить, но, по её мнению, власть закона должна быть достаточно сильна, чтобы никто не смог избежать ответственности перед законом.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

