Как Елизавета II «сбежала из дворца» и праздновала в толпе победу над нацистской Германией

В тот вечер 19-летняя принцесса покинула дворец вместе со своей сестрой Маргарет. Девушки инкогнито присоединились к ликующей толпе, радовавшейся поражению нацистской Германии.

Этот эпизод из жизни королевы Елизаветы II звучит как вымысел, возможно поэтому его переосмыслили в фильме, романе и популярном телесериале. Но это реальное событие. Мы знаем о нем, потому что в 1985 году, в 40-летие победы над нацистами, королева Елизавета II рассказала о своем «побеге» из дворца журналисту Би-би-си, военному корреспонденту Годфри Талботу.

Она говорила о том, как испытала «восторг и чувство свободы», узнав, что война в Европе закончилась. После шести лет горя и ужаса люди снова могли радоваться.

Ее отец, король Георг VI, с радостью разрешил дочерям покинуть дворец, чтобы они могли разделить эту радость с людьми на улицах. В тот день он написал в своем дневнике: «Бедные, они еще никогда не развлекались как следует». Елизавета II вспоминала четыре десятилетия спустя: «Это была одна из самых памятных ночей в моей жизни».

Это был один из четырех известных нам случаев, когда королева смогла незаметно присоединиться к толпе и остаться неузнанной.

Компанию принцессам в тот вечер составила их двоюродная сестра Маргарет Родс. Она написала позже в своей автобиографии: «Я думаю, что для принцесс это был уникальный случай личной свободы; момент Золушки наоборот, когда они могли делать вид, что они обычные девушки и их почти никто не знает».

Принцессе Елизавете было 13 лет, когда в 1939 году началась Вторая мировая война. Большую часть этих шести лет войны она провела в стенах Виндзорского замка.

В октябре 1940 года, в разгар «Блица» (бомбардировок Лондона и других городов немецкой авиацией), она впервые выступила в эфире радио Би-би-си. Хотя ее выступление было в первую очередь обращено к детям, которых отправили в Северную Америку, чтобы спасти от нацистских авианалетов, это было послание, рассчитанное на более широкую аудиторию — в том числе и на американцев, которые были против вступления их страны в войну.

«Мы, дети, оставшиеся дома, по-прежнему не унываем и полны храбрости, — сказала она. — Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь нашим отважным морякам, солдатам и летчикам. И мы тоже готовы нести наше бремя опасности и горя войны».

Королевская семья тогда стала для многих примером решимости, а решение оставить обоих принцесс в Англии поддерживало дух британцев.

Виндзорский замок расположен примерно в 35 км от Букингемского дворца, поэтому сестры находились достаточно близко к Лондону и могли видеть, как полыхает небо над городом во время нацистских авианалетов. Однажды бомба упала у замка, когда они сидели в бомбоубежище. «Мы все покраснели, когда услышали взрыв», — вспоминала позже принцесса Маргарет.

Елизавете исполнилось 18 лет за год до окончания войны, она надела военную форму, вступив в Женский вспомогательный территориальный корпус. Ее занесли в списки под номером 230873 как второго младшего офицера Елизавету Виндзор.

Будущая королева три недели проходила обучение на квалифицированного армейского водителя и механика. Ее фуражка цвета хаки пригодится ей и позже, когда страна будет праздновать победу над нацистской Германией.

7 мая 1945 года нацистская Германия подписала акт о капитуляции. Окончилась война, продолжавшаяся шесть долгих лет. Великобритания за годы войны потеряла около 450 000 человек, из них 67 000 были мирными жителями.

8 мая в Европе стал Днем победы. Би-би-си в тот день 1945 года сообщала, что уже в 9 утра толпы жителей Британии собрались на улице Уайтхолл, недалеко Вестминстерского и Букингемского дворцов — лондонских символов власти и короны.

По всей Британии из церквей раздавался колокольный звон, а улицы гудели от толп празднующих.

«Короткий период радости»

В 15:00 премьер-министр Уинстон Черчилль официально объявил в своей речи об окончании войны в Европе. «Мы можем позволить себе короткий период радости, но не забываем ни на мгновение о трудностях и усилиях, которые ждут нас впереди», — сказал он.

Король Георг VI также произнес речь, которую транслировали из поврежденного бомбами Букингемского дворца и в которой он поблагодарил жителям Великобритании. Оба напомнили слушателям, что Японию союзники еще не победили.

В репортаже из дворца корреспондент Би-би-си Говард Маршалл рассказал, что тысячи людей собрались, «чтобы разделить этот исторический день с королем и королевой».

Он описывал сцену возле дворца как «единую плотную массу людей в ярких цветах», среди которых доминировали красный, белый и синий. Монумент, посвященный королеве Виктории, был окружен людьми, кто-то из зрителей забрался на памятник, чтобы лучше видеть королевскую семью.

В другом радиорепортаже Би-би-си Маршалл описывал, с каким восторгом толпа реагировала на появления королевской семьи. «Это абсолютно безумная сцена: люди подбрасывают шляпы в воздух, родители усадили детей на плечи, в воздухе флаги, сотни тысяч людей машут руками». Елизавета смотрела с балкона на эту толпу и, очевидно, не могла устоять, чтобы не присоединиться к людям внизу.

В 1985 году она рассказала Би-би-си: «Я думаю, мы выходили на балкон почти каждый час — шесть раз — а потом, когда включили прожекторы, мы с сестрой поняли, что не видим, чему радуются и что происходит в толпе».

«Мы спросили родителей, можем ли мы выйти и посмотреть своими глазами на празднование. Я помню, мы боялись, что нас узнают, поэтому я опустила козырек своей военной фуражки низко на глаза», — вспоминала королева.

Один из офицеров в компании принцессы сказал, что отказывается появляться в обществе другого офицера, который ненадлежаще одет. «Поэтому мне пришлось нормально надеть фуражку», — рассказывала Елизавета II.

Ее младшей сестре, принцессе Маргарет, тогда было 14 лет. Больше всего ее радовала возможность видеть свет прожекторов — после шести лет темноты, в которую каждую ночь погружался Лондон, чтобы запутать вражеские бомбардировщики.

В 1995 году она говорила Би-би-си: «Все было темным и мрачным. Вдруг включился свет и осветил несчастный, изуродованный обстрелами дворец. Моя мать была одета в белое платье, и все сверкало. Толпа воскликнула. Это было невероятно увлекательно».

Сестры решили пойти дальше в город и насладиться атмосферой праздника.

Покойная королева вспоминала: «Я помню, как ряды незнакомых с друг другом людей брались за руки и шли по Уайтхоллу, всех нас просто несло волной счастья и освобождения».

В их компании также был ее двоюродный брат, Джон Элфинстоун, только что вернувшийся домой после четырех с половиной лет в плену.

Она вспомнила, как он удивлялся, что мог «свободно идти со своей семьей в толпе» дружелюбно настроенных людей. Она добавила: «Я также помню, как кто-то обменялся фуражками с голландским моряком, и бедняга пошел с нами, чтобы вернуть свою фуражку».

Эпизод с бегством из дворца изображен в шестом сезоне сериала «Корона» под названием Ritz. Но там у королевы были только двое сопровождающих — лорд Порчестер, известный как Порчи, и капитан Питер Таунсенд, позже ставший тайной первой любовью принцессы Маргарет.

Танец конга в отеле Ritz

Сестра Элфинстоуна, Маргарет Родс, вспоминала в своей автобиографии «Последний реверанс»: «Мы едва могли двигаться; люди смеялись и плакали; кричали и восклицали, совершенно незнакомые люди целовались и обнимались. Мы танцевали конгу, популярный новый танец, который пришел из Латинской Америки».

Другая подруга принцессы Елизаветы, Джин Вудрофф, которая ставшая потом одной из первых фрейлин королевы, в 2006 году рассказала Би-би-си о том, как им удалось, оставаясь неузнанными, побывать в одном из самых роскошных отелей Лондона.

«Забавно было то, что мы зашли в гостиницу Ritz через одну дверь, а вышли через другую, танцуя конгу. И самое удивительное было то, что, казалось, никто не обратил на нас никакого внимания», — говорила она.

После этой волнительной прогулки пришло время возвращаться. Девушки снова затерялись в толпе возле дворца.

Королева Елизавета II вспоминала: «Пройдя через Грин-парк, мы подошли к дворцу и стали кричать со всеми: „Хотим видеть короля“. И нам удалось увидеть моих родителей на балконе. Мы немного схитрили, потому что попросили передать, что ждем снаружи».

В последующие годы покойная королева иногда выходила в люди, стараясь оставаться неузнанной. Например, она инкогнито посещала спектакли в театре Вест-Энд.

Но, насколько известно, в юности она совершила лишь еще три спонтанных анонимных прогулки в толпе, и все они были по случаю празднования окончания войны.

Принцесса Маргарет сказала Би-би-си: «Был День победы в Европе (VE day) плюс еще один день, а затем был День победы над Японией (VJ), и еще один день после него, поэтому мы достаточно хорошо натренировались».

Елизавета II поделилась записями того времени из своего дневника со своей двоюродной сестрой Маргарет Родс, когда та писала автобиографию.

9 мая 1945 года принцесса Елизавета написала: «Снова в толпе — Трафальгарская площадь, Пикадилли, Пэлл-Мэлл, прошли несколько миль. Видели родителей на балконе в 12:30 ночи — ели, веселились, легли спать в три ночи!»

В августе они совершили еще два выхода инкогнито на улицы: в День победы над Японией, и потом еще один раз. В тот день Елизавета написала: «С толпой, Уайтхолл, Мэлл, Сент-Джеймс, Пикадилли, Парк-лейн, Конститьюшн-хилл, пробежали через Ritz. Прошли несколько миль, выпили в „Дорчестере“, дважды видели родителей, так много людей».

На другой день она написала: «Снова в толпе. Пикадилли. Был дождь, поэтому людей меньше. Застряли в доме. Пели до двух ночи. Легли в три!»

Семьдесят пять лет спустя Елизавета II, когда ей было 94 года, выступила с трогательным телевизионным обращением по случаю годовщины победы в войне.

Шел 2020 год, и Великобритания была охвачена пандемией Covid-19, самое мрачное время для страны со времен Второй мировой войны. «Сегодня может показаться сложным то, что мы не можем отметить эту особую годовщину так, как нам бы хотелось. Вместо этого мы вспоминаем об этом, оставаясь в наших домах».

Она рассказала о своих ярких воспоминаниях празднования победы в 1945 году.

«Ощущение радости в толпах людей, собравшихся по всей стране, было глубоким», — сказала она.

На столе перед ней, вместе с портретом ее покойного отца, лежала та же фуражка цвета хаки, которую она надела, чтобы никто не узнал в ней принцессу в ту незабываемую ночь 1945 года.