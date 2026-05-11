Одну из таких ситуаций описывает на платформе "Х" Анита. Она благодарит медиков за их работу, но всё же хочет, чтобы недавний случай стал достоянием гласности.

"Очень уважаю труд Службы неотложной медицинской помощи и Лиене Ципуле - спасибо! Но именно поэтому решила сказать. Вчера [т.е. 4 мая, поскольку пост опубликован 5 мая - Ред.] мужчина (живёт один, пенсионер) с сильной болью в животе звонит и просит помощи. Первое же предложение: "Ложный вызов - 109 евро". Он отказывается. Нечаянно в праздник заходит сосед и отвозит в Гайльэзерс. Лопнул аппендицит.

Я публикую это не затем, чтобы ужасаться по поводу плохой СНМП. И информировать, конечно, надо. Но как-то... ну, всё-таки, может быть, надо найти способ, как оценить факторы риска, чтобы не отпугнуть тех, для кого 109 евро - это всё, на что жить 3 недели, а помощь нужна...

Я лично достаточно часто имела дело с медиками из СНМП и в сельской местности, и в Риге, могу только самые лучшие слова сказать. Поэтому говорю, что очень уважаю их труд. В данном случае речь о диспетчере".

На пост Аниты откликнулись из СНМП и дали достаточно подробное разъяснение, как действовать. Процитируем его здесь - оно лишним не будет:

"1. Если есть угроза жизни пациента, за вызов бригады платить не надо.

2. Принимая звонки, диспетчеры руководствуются особыми алгоритмами, которые помогают определить, насколько срочная ситуация. По этим алгоритмам работают и в других странах.

3. Платная услуга - это не ложный вызов и не штраф.

4. Если во время разговора состояние, угрожающее жизни, не будет констатировано, человеку порекомендуют обратиться к семейному врачу или в ближайшее медучреждение. Если другой возможности нет, звонящего информируют о платной услуге, её стоимость - 91,52 евро".

Своим ответом СНМП, однако, лишь подлила масла в огонь. Под постом Аниты развернулась бурная дискуссия.

- Когда можно будет выбирать, как платить социальный налог? Разделите по позициям - СНМП, полиция, пенсия, медицина! Тогда люди выбирали бы, за что платить!

- Я правильно понимаю: в Латвии, чтобы вызвать "скорую", нужны неслабые медицинские знания... или лишние 109 евро?

- Да, о таких случаях приходилось слышать. Да как диспетчер что-то может определить по телефону? Абсурд. Это потому, что катастрофически не хватает медиков. Вот и рекомендуют людям со сломанными ногами-руками самим тащиться в больницу на общественном транспорте. Это уже никакая не неотложная помощь.

- Цены растут - я зимой вызывала мужу, тогда грозили 92,50 евро, я спросила у диспетчера: а что бы она выбрала - мужа или 92,50?

- Как-то поздним зимним вечером шёл через Центральный рынок. Мороз примерно -10. Смотрю, лежит один совершенно пьяный (беспробудно). Когда дозвонился в СНМП, сразу получил угрозу, что придётся платить штраф, если вызов будет необоснованным. Не удержался и обругал оператора. Бригаду дождался.

- Тут нечего уважать, такое происходит всё чаще и чаще, а Ципуле "Единство" туда поставила, чтобы та лишила латышей скорой помощи. У самого опыт времён ковида. Жуткий опыт.

- Надо улучшить общение. Человек, когда звонит, не должен чувствовать себя нарушителем, его жалобы не должны восприниматься несерьёзно, даже если выезда не будет. Для звонящего это стрессовая ситуация, в которой общение играет решающую роль.

- Эта фраза наводит на мысль: кто-то в системе считает, что среднестатистический пациент обладает такой же компетентностью, что и сотрудник СНМП, поскольку пациент должен быть способен сам себе поставить диагноз и потом решать, вызывать ли. P.S. Сколько стоит проигнорировать обоснованный вызов?

- Нет, ну, главное, что уважаешь. Старый хрыч должен честно загнуться, потому что, хотя он всю жизнь жил, работал здесь, денежка нужна авиакомпаниям, банкам, чиновникам и т.д., так что пусть платит 109 евро или умирает, а если ты думаешь, что такое решение не будет нормой, ты сильно ошибаешься. Будет.

- Это можно было бы решить просто, увеличив число медиков, но, чтобы это сделать, надо добыть деньги, а министры ведь не откажутся от своих зарплат по 10 тысяч в месяц и миллионов на премии в декабре, чтобы найти финансирование медикам...

- У людей, которые живут одни, в аптечке должна быть отложена денежка на такси, которое отвезёт в приёмный покой больницы. Если до такси добраться не можешь, то это не ложный вызов.

- В январе как раз был на похоронах, где хоронили человека, потому что "ложный вызов - 109 евро". История - точно как ваша, только тут сосед зашёл, когда слишком поздно было...

- Да, я то же самое услышала, когда звонила, чтобы вызвать помощь. Приехали. Бригада медиков на месте оценила, платный это вызов или нет. У меня не было. Госпитализировать не стали.

- Какой ещё алгоритм у таких пенсионеров, они в лучшем случае в состоянии сказать, как их зовут и где живут.

- В принципе, надо настаивать, чтобы "скорая" приехала. Не надо бояться платы за "ложный вызов". Её можно оспорить. Если человека госпитализируют, эту плату нужно аннулировать автоматически. А к детям до 7 лет и пожилым людям старше 75 вообще не применять никогда.

- Скорее, этот вопрос к глубокоуважаемому Абу Мери. Это хаос под руководством министерства.