Информация о неопознанном летающем объекте поступила в военную полицию утром в субботу, 9 мая.

По предварительной оценке, это военный наблюдательный дрон, не являющийся боеспособным, сообщил представитель военной полиции.

Источник, близкий к Минобороны Польши, высказал сайту Onet предположение, что российская армия проводила учения и один из беспилотников заблудился.

Следователи пока подтвердили только, что дрон иностранный, заявляет RMF24.

Учитывая ограниченную дальность полёта, он не мог прилететь из Украины, и многое указывает на то, что беспилотник залетел из Калининградской области.

