"Ясно, что "Новое Единство" и премьер-министр больше не считаются с голосами "Прогрессивных". Она фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство", - считает Шуваев.

На вопрос, видит ли он возможность продолжать работу, политик ответил, что этот вопрос в понедельник будут решать правление и фракция партии.

На вопрос, будут ли "Прогрессивные" голосовать за или против выдвинутого Силиней на пост министра обороны полковника Райвиса Мелниса, Шуваев ответил, что каждое решение, которое примет партия, будет в первую очередь основываться на интересах государственной безопасности.

Шуваев также утверждал, что партия пыталась связаться с премьер-министром в пятницу и субботу, но премьер якобы проигнорировала эти попытки. В свою очередь, в воскресенье он сам поздно вернулся из командировки, а подавший в отставку министр обороны - с похорон. "Министр культуры успела подключиться к этому собранию вечером, но на самом деле все эти новости со стороны премьера уже были подготовлены (...)", - сказал Шуваев.

Уже сообщалось, что в воскресенье вечером о своей отставке объявил министр обороны Андрис Спрудс, и одновременно его отставки потребовала Силиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Премьер-министр считает, что министерство должен возглавлять профессионал.

Глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Харийс Рокпелнис сказал агентству ЛЕТА, что государственная безопасность - не место для политических эмоций, и сейчас необходим профессиональный, спокойный и ответственный подход. В понедельник СЗК обсудит с президентом Эдгаром Ринкевичем ситуацию, чтобы оценить произошедшее и принять решение о дальнейших действиях.

Решение премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли.

В свою очередь, Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры.