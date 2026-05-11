Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Силиня хочет сама свергнуть своё правительство: Шуваев (2)

© LETA 11 мая, 2026 13:45

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Премьер-министр Эвия Силиня ("Новое Единство") фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме, сопредседатель партии Андрис Шуваев.

"Ясно, что "Новое Единство" и премьер-министр больше не считаются с голосами "Прогрессивных". Она фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство", - считает Шуваев.

На вопрос, видит ли он возможность продолжать работу, политик ответил, что этот вопрос в понедельник будут решать правление и фракция партии.

На вопрос, будут ли "Прогрессивные" голосовать за или против выдвинутого Силиней на пост министра обороны полковника Райвиса Мелниса, Шуваев ответил, что каждое решение, которое примет партия, будет в первую очередь основываться на интересах государственной безопасности.

Шуваев также утверждал, что партия пыталась связаться с премьер-министром в пятницу и субботу, но премьер якобы проигнорировала эти попытки. В свою очередь, в воскресенье он сам поздно вернулся из командировки, а подавший в отставку министр обороны - с похорон. "Министр культуры успела подключиться к этому собранию вечером, но на самом деле все эти новости со стороны премьера уже были подготовлены (...)", - сказал Шуваев.

Уже сообщалось, что в воскресенье вечером о своей отставке объявил министр обороны Андрис Спрудс, и одновременно его отставки потребовала Силиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Премьер-министр считает, что министерство должен возглавлять профессионал.

Глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме Харийс Рокпелнис сказал агентству ЛЕТА, что государственная безопасность - не место для политических эмоций, и сейчас необходим профессиональный, спокойный и ответственный подход. В понедельник СЗК обсудит с президентом Эдгаром Ринкевичем ситуацию, чтобы оценить произошедшее и принять решение о дальнейших действиях.

Решение премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли.

В свою очередь, Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Важно 23:10

Важно 2 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Важно 19:52

Важно 2 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

Мир 19:18

Мир 2 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Важно 19:17

Важно 2 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Важно 17:02

Важно 2 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Важно 16:52

Важно 2 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 2 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать