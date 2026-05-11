По всей Риге на 4 дня: началась дезинфекция водопроводных труб

© LETA 11 мая, 2026 07:54

Новости Латвии 0 комментариев

В рамках подготовки к летнему сезону, а также для повышения безопасности водопроводных сетей, с сегодняшнего дня до 15 мая планируется проведение профилактической дезинфекции или хлорирования рижского водоснабжения, сообщило предприятие "Ригас уденс".

Хотя дезинфекция водопроводных труб не представляет опасности для здоровья, рекомендуется употреблять кипяченую воду во время процедуры и в течение 24 часов после нее.

Воду можно безопасно использовать в бытовых целях без кипячения. Рекомендуется дать воде для домашних животных, птиц и декоративных рыб отстояться перед использованием, и ту же процедуру следует соблюдать при поливе комнатных растений.

Сегодня в 00:00 на насосных станциях водоснабжения одновременно началась дезинфекция водопроводных труб, при этом дезинфицирующее средство будет равномерно распределено по всей городской сети водоснабжения.

В процессе дезинфекции водопроводная вода приобретает неприятный запах и может также иметь легкий привкус хлора, однако это вещество не вредно и не опасно для здоровья в количествах, используемых для дезинфекции.

Компания "Rīgas ūdens" будет постоянно следить за ситуацией, тщательно контролируя концентрацию хлора в воде.

Профилактическая дезинфекция водопроводных сетей желательна два раза в год, но не реже одного раза в два года. Компания «Ригас уденс» намерена в будущем проводить дезинфекцию водопроводных сетей два раза в год, или чаще, если это потребуется. Вторая дезинфекция водопроводных сетей в этом году запланирована на осень.

Комментарии (0)
