По всей Риге на 4 дня: началась дезинфекция водопроводных труб

Хотя дезинфекция водопроводных труб не представляет опасности для здоровья, рекомендуется употреблять кипяченую воду во время процедуры и в течение 24 часов после нее.

Воду можно безопасно использовать в бытовых целях без кипячения. Рекомендуется дать воде для домашних животных, птиц и декоративных рыб отстояться перед использованием, и ту же процедуру следует соблюдать при поливе комнатных растений.

Сегодня в 00:00 на насосных станциях водоснабжения одновременно началась дезинфекция водопроводных труб, при этом дезинфицирующее средство будет равномерно распределено по всей городской сети водоснабжения.

В процессе дезинфекции водопроводная вода приобретает неприятный запах и может также иметь легкий привкус хлора, однако это вещество не вредно и не опасно для здоровья в количествах, используемых для дезинфекции.

Компания "Rīgas ūdens" будет постоянно следить за ситуацией, тщательно контролируя концентрацию хлора в воде.

Профилактическая дезинфекция водопроводных сетей желательна два раза в год, но не реже одного раза в два года. Компания «Ригас уденс» намерена в будущем проводить дезинфекцию водопроводных сетей два раза в год, или чаще, если это потребуется. Вторая дезинфекция водопроводных сетей в этом году запланирована на осень.