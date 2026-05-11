Яунупс считает, что в этих вопросах нет единой "верной линии", но страны Балтии в сотрудничестве с Польшей и Украиной должны совместно искать правильный подход.

По его мнению, всё, что в той или иной форме принадлежит российским олигархам, должно быть выкуплено - права собственности они должны лишиться, но Латвия не должна уподобляться России и национализировать это имущество: "Мы всё же - не Российская Федерация, чтобы это украсть".

Он приводит в пример футбольный клуб "Челси": Великобритания ещё в начале войны заставила Романа Абрамовича его продать. Примерно так же должна действовать Латвия, чтобы стратегически важные активы (конкретно речь шла о портовом терминале) попали под контроль государства или предприятий, не связанных с Россией. Яунупс сравнивает Латвию со "свадебными генералами", которые лишены возможности реально действовать.

При этом политик не отрицает, что вопрос с Белоруссией гораздо сложнее. С одной стороны, сотрудничать с Белоруссией - морально неправильно, потому что она - союзница России. Но он допускает, что в будущем может возникнуть ситуация, когда Запад, включая США, могут облегчить санкции против Белоруссии, чтобы поссорить её с Москвой, как было в 1970-е, когда Никсон с помощью Киссинджера поссорил СССР с Китаем.