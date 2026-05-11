После инцидентов с дронами в Латгалии Спрудс лишился доверия премьера.

Этот твит премьер опубликовала незадолго до того, как должна была начаться запланированная на 19 часов 10 мая пресс-конференция, где Спрудс собирался сообщить о том, что подаёт в отставку.

"Обороной впредь должен руководить профессионал. Об этом решении сегодня я поставила в известность министра и партнёров по коалиции.

Случившийся на этой неделе инцидент с дроном ясно показал, что политическое руководство оборонной отраслью не смогло выполнить обещания о безопасном небе над нашей страной.

Общество доверило отрасли самое большое в истории финансирование - почти 5% от ВВП. Это огромная ответственность, требующая чётких результатов. Считаю, что отрасли необходим новый, профессиональный подход. Я пригласила полковника Райвиса Медниса возглавить Минобороны, и он дал согласие. Его опыт в НВС, военное образование, полученное в Лондоне, и нынешний труд в Украине создают убеждённость в том, что обороной страны будут руководить компетентно, целенаправленно и без предвыборной риторики.

Безопасность нашей страны и людей - выше политики", - пишет в соцсети премьер.

Я решил уйти в отставку, чтобы уберечь Национальные вооруженные силы от политической кампании, — заявил Спрудс в воскресенье на пресс-конференции.

Спрудс подчеркнул, что решение не связано с недоверием к оборонной отрасли, а обусловлено желанием защитить армию и национальную безопасность от влияния политических кампаний.

Спрудс сообщил журналистам, что премьер-министр Эвика Силиня узнала о его отставке незадолго до пресс-конференции, и подчеркнул, что она заранее не сообщала министру о своей позиции, требующей его отставки.

Спрудс раскритиковал действия «Нового единства», отметив, что «очень трудно работать с такими политическими силами, которые ведут подобные игры, с которыми трудно установить доверие, которые используют любые инструменты для повышения своих рейтингов». Он подчеркнул, что команда «делала все по совести».

Комментируя уход с должности двух государственных секретарей Министерства обороны за короткий промежуток времени, в чем премьер-министр упрекает министра, Спрудс пояснил, что «последняя смена произошла именно из-за этих игр». По его словам, это были действия, целью которых было поставить под сомнение оборонную отрасль и честность работающих в ней людей.

«Таким образом была перейдена грань терпения и честности», — подчеркнул Спрудс.