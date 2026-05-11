Премьер уволила Спрудса и назначила на его место настоящего полковника (ДОПОЛНЕНО) (8)

Премьер-министр Эвика Силиня в своём аккаунте на платформе "Х" потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса и сообщила, что пригласила на должность главы ведомства полковника Райвиса Мелниса.

После инцидентов с дронами в Латгалии Спрудс лишился доверия премьера.

Этот твит премьер опубликовала незадолго до того, как должна была начаться запланированная на 19 часов 10 мая пресс-конференция, где Спрудс собирался сообщить о том, что подаёт в отставку.

"Обороной впредь должен руководить профессионал. Об этом решении сегодня я поставила в известность министра и партнёров по коалиции.

Случившийся на этой неделе инцидент с дроном ясно показал, что политическое руководство оборонной отраслью не смогло выполнить обещания о безопасном небе над нашей страной.

Общество доверило отрасли самое большое в истории финансирование - почти 5% от ВВП. Это огромная ответственность, требующая чётких результатов. Считаю, что отрасли необходим новый, профессиональный подход. Я пригласила полковника Райвиса Медниса возглавить Минобороны, и он дал согласие. Его опыт в НВС, военное образование, полученное в Лондоне, и нынешний труд в Украине создают убеждённость в том, что обороной страны будут руководить компетентно, целенаправленно и без предвыборной риторики.

Безопасность нашей страны и людей - выше политики", - пишет в соцсети премьер.

 

Я решил уйти в отставку, чтобы уберечь Национальные вооруженные силы от политической кампании, — заявил Спрудс в воскресенье на пресс-конференции.

Спрудс подчеркнул, что решение не связано с недоверием к оборонной отрасли, а обусловлено желанием защитить армию и национальную безопасность от влияния политических кампаний.

Спрудс сообщил журналистам, что премьер-министр Эвика Силиня узнала о его отставке незадолго до пресс-конференции, и подчеркнул, что она заранее не сообщала министру о своей позиции, требующей его отставки.

Спрудс раскритиковал действия «Нового единства», отметив, что «очень трудно работать с такими политическими силами, которые ведут подобные игры, с которыми трудно установить доверие, которые используют любые инструменты для повышения своих рейтингов». Он подчеркнул, что команда «делала все по совести».

Комментируя уход с должности двух государственных секретарей Министерства обороны за короткий промежуток времени, в чем премьер-министр упрекает министра, Спрудс пояснил, что «последняя смена произошла именно из-за этих игр». По его словам, это были действия, целью которых было поставить под сомнение оборонную отрасль и честность работающих в ней людей.

«Таким образом была перейдена грань терпения и честности», — подчеркнул Спрудс.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (8)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (8)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (8)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (8)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (8)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (8)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (8)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

