Меняется организация работы социальных служб в Риге. Столичная дума на свой лад перекраивает очередную отрасль самоуправления. Теперь это сфера социальной помощи – очень важная, особенно в наше время, когда растет число людей, не имеющих достаточно доходов, чтобы оплатить первостепенные нужды: жилье и коммунальные услуги, еду, лекарства. О том, почему не все рады новшеству в виде «объединенного» социального центра и для кого он предназначен...

Мы новый центр построим

Изменения эти - в виде модернизации и реструктуризации Рижской социальной службы - проводятся для блага нуждающихся в помощи и улучшения самого процесса, - сообщают столичные власти.

В Риге снижается спрос на социальную помощь и увеличивается потребность в социальных услугах: в 2024 году ими воспользовались 34 889 человек, что вдвое больше, чем в 2014-м, - отмечается в сообщении руководства столицы. Также в отдельных центрах наблюдаются увеличение очередей и времени ожидания, неравномерный поток клиентов и увеличение нагрузки на сотрудников.

То, что социальных работников не хватает, в Рижской социальной службе говорили давно. Вместе с тем, как рассказывают некоторые жители, туда и не попасть. Так, например, кто-то из сокращенных или вышедших на пенсию учителей пытался устроиться соцработником, но ему предъявляли такие требования, что, наверное, и профессор педагогических наук не пришелся бы ко двору...

В общем, власти решили провести реструктуризацию системы социальной помощи в столице, и началась она с социальных центров левобережья. В Риге планируется создание трех крупных центров – в Пардаугаве, в Зиемельском районе и Латгальском предместье.

И вот новый Центр социальных услуг и социальной помощи в Риге открылся на улице Балдонес, 2, в Пардаугаве. Это самый современный центр такого рода в Риге, где в одном месте доступны как специалисты по социальной помощи, так и специалисты по социальным услугам, что должно значительно облегчить повседневную жизнь жителей.

На торжественном открытии нового центра депутаты Рижской думы и руководители подразделений, как и положено, говорили красивые слова – о современном подходе к предоставлению социальной помощи без лишних барьеров, о цифровом формате услуг, о современном ритме жизни, о предоставлении социальной поддержки... Будет ли это так или обещания останутся на словах и в отчетах - покажет время...

Один, но большой

На улице Балдонес, 2, и ранее был территориальный центр соцпомощи – для жителей окрестных кварталов. После реконструкции он укрупнился и теперь является единым местом получения социальной помощи и социальных услуг в левобережной части столицы – вместо прежних четырех территориальных центров. То есть для жителей микрорайонов – от Зиепниеккалнса и Торнякалнса до Иманты и Болдераи.

Организаторы перемен считают, что закрытие районных центров и создание крупных филиалов позволит уделять больше времени клиентам и их потребностям; быстрее оказывать социальные услуги и реагировать на кризисные ситуации; эффективнее использовать ресурсы и упростить принятие решений о поддержке; а также обеспечить единый подход во всех районах.

Звучит многообещающе. Но разве в районах оказывали менее качественные услуги и хуже понимали, что нужно клиенту?

Также указано, что у клиента уменьшится необходимость повторно посещать социальную службу. Вот что правда, то правда. Вряд ли житель Даугавгривы или Зиениеккалнса – например, инвалид или старик - с двумя пересадками лишний раз поедет в единый социальный центр.

Правда, у реформаторов свое мнение. Так, председатель Рижской думы Виестурс КЛЕЙНБЕРГС сообщил:

- Лучше, чтобы центр социальных услуг располагался немного дальше от места жительства, если это означает, что человеку больше не нужно будет ходить из одного учреждения в другое и он может получить услугу гораздо быстрее. Наличие специалистов в одном месте в этом центре значительно облегчает повседневную жизнь жителей Риги, а в столице достаточно развита сеть общественного транспорта и мобильности, чтобы такое решение было удобным...

Реформаторы обещают новый подход к обслуживанию клиентов, в том числе первичная консультация будет доступна дистанционно. Это, конечно, удобно. Только среди нуждающихся в социальной помощи и услугах больше людей, которые в силу возраста, малых доходов, физических или умственных возможностей не владеют полезными навыками ИТ.

Отмечается, что после трех недель работы Центра социальной помощи и социальных услуг в Пардаугаве по новым стандартам среднее время ожидания приема составляет 13 минут, а время обслуживания — 17 минут.

Для посетителей доступны общие компьютеры, позволяющие им подавать электронные заявления вместе с консультантом, тогда как раньше им приходилось подавать заявление самостоятельно. Теперь клиент может записаться в удобное время или обратиться в центр без предварительной записи - и его примут.

Если требуется дополнительная консультация в сфере услуг или помощь, она может быть предоставлена в тот же день, что экономит время посетителя. Нехватка персонала не препятствует обслуживанию, поскольку позволяет оперативно обеспечить предоставление услуг...

К вам приедут

Все это впечатляет. Но как же жители социальных домов – инвалиды и старые люди, проживающие на 8-й линии Имантас, 1, корпус 2, и в Болдерае на улице Межрозишу, 43? Многим не добраться двумя транспортами до образцового центра, а компьютер для них - как учебник китайского языка. Много лет социальные службы работали у них прямо в доме.

Мы получили информацию, что жителям социальных домов Иманты и Болдераи по этим адресам будут предоставлены выездные консультации соцработников – раз в неделю...

Больше возможностей

Сообщают об улучшении социальных услуг

Рижская дума утвердила поправки к обязательным правилам о порядке получения и оплаты социальных услуг в столице...

Правила расширяют доступность и выбор услуг, увеличивают поддержку семей с детьми с функциональными нарушениями, уточняют порядок административных процедур. В том числе новые услуги.

* Софинансирование Рижским самоуправлением социальных услуг семьям теперь доступно для получения их на территории всей Латвии, а не только в Риге, как было ранее.

* Для лиц с очень тяжелыми психическими расстройствами еще один центр планируется открыть к 2027 году.

* Вводится софинансирования определенных программ социальной реабилитации детей с функциональными расстройствами (до 4 500 евро в год, для 100 семей); софинансирование ухода на дому увеличено с 610 евро до 690 евро в месяц.

* В экстренных случаях самоуправление покрывает расходы на краткосрочный уход в учреждении социального ухода без оценки дохода, если уход не может быть обеспечен по месту жительства.

* Увеличено муниципальное софинансирование ряда услуг: например, услуги психологической поддержки - с 38 до 43 евро, услуга «перерыв в уходе» для детей - с 5 030 до 8 550 евро в год.

* Документооборот (заключение психиатра, справка от семейного врача и другие подтверждающие документы) будет осуществляться между социальными службами и поставщиком услуг, а не запрашиваться у клиента.

* Отменены ограничения на сроки действия документов, тогда как ранее медицинские документы приходилось предоставлять повторно, даже если состояние здоровья человека не изменилось...

кстати

* Планируется, что в этом году на жилищное пособие рижанам будет потрачено 19 994 970 евро. В первые три месяца 2026-го на эти цели ушло 5 697 597,60 евро, или 28% от годового плана.

* В первом квартале 2026 года по сравнению с четвертым кварталом 2025-го число получателей пособия увеличилось на 21%, а сумма использованных средств – на 59%.

* В первые три месяца пособия получали от 9 613 до 10 456 заявителей в месяц. Средняя сумма пособия – от 161,88 в январе до 222,21 евро в марте...

Лана ВАСИЛЬЕВА