В Калифорнии под нож пустят почти полмиллиона персиковых деревьев. Абсолютно здоровых

Причина звучит почти нереально: персики есть, сады есть, фермеры есть — а привычной цепочки больше нет.

После краха Del Monte Foods, одного из самых узнаваемых американских брендов консервированных фруктов и овощей, фермеры Центральной Калифорнии оказались перед выбором, который трудно представить обычному покупателю у полки супермаркета. Деревья растили годами. Урожай должен был идти на переработку. Банки — на полки магазинов.

Но заводы закрылись.

Del Monte, компания с историей в 139 лет, весной закрыла консервные предприятия в Модесто и Хьюсоне. До этого компания проходила через процедуру банкротства. Для работников это означало потерю рабочих мест. Для фермеров — потерю покупателя, под которого многие хозяйства выращивали персики десятилетиями.

Особенно тяжёлый удар пришёлся по производителям clingstone peaches — персиков, которые обычно используют именно для консервов. Это не тот фрукт, который можно просто красиво выложить на рынок и быстро продать. Такие сады сажали под конкретную переработку, под завод, под долгосрочные контракты.

А теперь значительная часть урожая может оказаться лишней.

По данным американских СМИ, фермеры могут столкнуться с потерями до 550 миллионов долларов. Власти США выделяют до 9 миллионов долларов помощи, чтобы убрать из производства до 420 тысяч деревьев на площади около 3000 акров.

Звучит как сцена из тревожного фильма о будущем: государство платит не за то, чтобы сохранить урожай, а за то, чтобы его не было.

Но иначе фермеры рискуют получить ещё более тяжёлый удар. Если оставить на рынке лишние десятки тысяч тонн персиков без покупателя, цены могут просесть ещё сильнее. Удаление около 50 тысяч тонн персиков из производства, по оценкам чиновников, может предотвратить примерно 30 миллионов долларов дополнительных потерь.

Часть бизнеса Del Monte по консервированным фруктам купила Pacific Coast Producers. Компания согласилась приобрести около 24 тысяч тонн персиков. Но ещё примерно 50 тысяч тонн остались без покупателя.

И вот теперь вместо обычной картины сезона — когда сады дают урожай, заводы принимают фрукты, а банки отправляются в магазины — в Центральной Калифорнии готовятся к совсем другому процессу.

Деревья будут выкорчёвывать.

Для покупателя это может начаться почти незаметно: где-то изменилась этикетка, где-то исчезла привычная банка, где-то цена стала другой. Но в садах это выглядит иначе. Там годами растили деревья, которые должны были кормить семьи фермеров, давать работу заводам и превращаться в те самые сладкие персики в сиропе.

Теперь часть этих деревьев не доживёт до следующего урожая.

И самое странное здесь даже не банкротство крупной компании. Самое странное — насколько хрупкой оказалась привычная вещь, которую многие просто брали с полки, не задумываясь, сколько земли, труда и лет стояло за одной банкой консервированных персиков.