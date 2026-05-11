Вандализм или ветер плюс износ конструкции? В Иецаве поврежден мемориал советским воинам (2)

Редакция PRESS 11 мая, 2026 16:41

Новости Латвии 2 комментариев

Накануне 9 мая жители города Иецава обнаружили, что на мемориальном объекте на местном братском кладбище советских воинов повреждены несколько плит. Один из пользователей в ФБ предположил, что имел место вандализм.

Братское кладбище советских солдат расположено в парке Иецавы. На мемориальной стеле выбиты слова «Mūžīga slava kritušajiem varoņiem 1944. Вечная слава павшим героям 1944» и размещены 124 (сейчас уже меньше) памятные плиты с именами.

На место проишествия приехала депутат Сейма Светлана Чулкова «(Стабильности!»). Она написала заявление в полицию с просьбой выяснить причину повреждения плит. По ее словам, местные жители уже договорились о восстановлении мемориала со специалистами.

Кроме того, в Иецаве побывал депутат Елгавской думы Андрей Пагор (РСЛ). По его словам, вандализма не было, разрушения произошли из-за естественного износа конструкции. Последний раз монумент ремонтировался в 2014 году, но, видимо, не вполне качественно. Пагор показал щели, в которых могла скопиться вода и, замерзнув, повредить монумент.

Нельзя не отметить отсутствие официальной реакции госполиции и местных властей. А между тем информационные ресурсы сопредельных стран уже разгоняют тему вандализма.

Впрочем, полицию можно понять – ей реально некогда отреагировать. В эти выходные она просто сбилась с ног. Нелегкое это дело – гонять женщин с сумочками, отдаленно похожим по цветам на российский флаг.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

