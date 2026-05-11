Братское кладбище советских солдат расположено в парке Иецавы. На мемориальной стеле выбиты слова «Mūžīga slava kritušajiem varoņiem 1944. Вечная слава павшим героям 1944» и размещены 124 (сейчас уже меньше) памятные плиты с именами.

На место проишествия приехала депутат Сейма Светлана Чулкова «(Стабильности!»). Она написала заявление в полицию с просьбой выяснить причину повреждения плит. По ее словам, местные жители уже договорились о восстановлении мемориала со специалистами.

Кроме того, в Иецаве побывал депутат Елгавской думы Андрей Пагор (РСЛ). По его словам, вандализма не было, разрушения произошли из-за естественного износа конструкции. Последний раз монумент ремонтировался в 2014 году, но, видимо, не вполне качественно. Пагор показал щели, в которых могла скопиться вода и, замерзнув, повредить монумент.

Нельзя не отметить отсутствие официальной реакции госполиции и местных властей. А между тем информационные ресурсы сопредельных стран уже разгоняют тему вандализма.

Впрочем, полицию можно понять – ей реально некогда отреагировать. В эти выходные она просто сбилась с ног. Нелегкое это дело – гонять женщин с сумочками, отдаленно похожим по цветам на российский флаг.