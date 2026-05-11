Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Стадиона не будет? Продана часть территории «Skonto» в центре Риги

© LETA 11 мая, 2026 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Недавно зарегистрирована сделка с недвижимостью, в рамках которой продана часть территории стадионного комплекса "Skonto" в Риге, недалеко от улицы Валдемара. Сумма сделки составляет четыре миллиона евро. Земельные участки, которые до сих пор входили в состав комплекса и использовались в качестве парковки, сменили владельцев, свидетельствуют данные "cenubanka.lv".

Означает ли эта сделка, что стадиона в центре Риги больше не будет?

Общая площадь сменивших владельцев земельных участков составляет 6690 м², а цена за квадратный метр - 598 евро. Их приобрело ООО "K28".

По данным "Lursoft IT", 80% долей "K28" принадлежат бизнесмену Игорю Акулову, который участвует в нескольких проектах в сфере недвижимости, а 20% - ООО "River Properties".

Эта компания в последние годы реализовала несколько крупных проектов в Риге, включая строительство офисных зданий в центре города - на улицах Кришьяна Барона и Персес; в настоящее время компания занимается реконструкцией жилого дома на улице Пулквежа Брижа, а также строит новый многоквартирный дом на улице Сколас.

Представитель "River Properties" Эрвинс Ивановскис подтверждает, что компания приобрела один из немногих доступных земельных участков в центре Риги, причем в очень хорошем месте. Участок просторный, с различными возможностями для застройки.

Первоначально компания продолжит использовать его как парковку, но позже там может быть построено что-то эксклюзивное.

Ивановскис не говорит, будет ли это жилой дом или многофункциональный объект - это будет зависеть от рыночной ситуации. Эта сделка не означает, что в центре города больше нет места для стадиона и спортивных сооружений. В своё время существовали различные планы, но ценная собственность оказалась вовлечена в споры.

Например, нынешний владелец земли под стадион, "Adventika Group", в 2016 году заявил, что был обманут в ходе сделок, и, более того, при продаже не были уплачены никакие налоги. Полиция возбудила уголовное дело. А в феврале прошлого года агентство ЛЕТА сообщило, что суд продолжает расследование уголовного дела по сделке о продаже стадиона "Skonto".

"Adventika Group" на 100% принадлежит зарегистрированной в Белизе компании "Silverton Enterprises Limited", но реальными бенефициарами являются граждане Швейцарии и Германии.

В феврале этого года "Adventika Group" подписала меморандум о взаимопонимании с Латвийской футбольной федерацией (ЛФФ) о покупке стадиона "Skonto", расположенного на принадлежащей компании земле, с целью последующей реализации проекта строительства национального футбольного стадиона.

Портал "Delfi" сообщил, что проект предусматривает реконструкцию стадиона с использованием существующей инфраструктуры.

(Delfi.lv)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

