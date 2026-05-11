Стадиона не будет? Продана часть территории «Skonto» в центре Риги

Означает ли эта сделка, что стадиона в центре Риги больше не будет?

Общая площадь сменивших владельцев земельных участков составляет 6690 м², а цена за квадратный метр - 598 евро. Их приобрело ООО "K28".

По данным "Lursoft IT", 80% долей "K28" принадлежат бизнесмену Игорю Акулову, который участвует в нескольких проектах в сфере недвижимости, а 20% - ООО "River Properties".

Эта компания в последние годы реализовала несколько крупных проектов в Риге, включая строительство офисных зданий в центре города - на улицах Кришьяна Барона и Персес; в настоящее время компания занимается реконструкцией жилого дома на улице Пулквежа Брижа, а также строит новый многоквартирный дом на улице Сколас.

Представитель "River Properties" Эрвинс Ивановскис подтверждает, что компания приобрела один из немногих доступных земельных участков в центре Риги, причем в очень хорошем месте. Участок просторный, с различными возможностями для застройки.

Первоначально компания продолжит использовать его как парковку, но позже там может быть построено что-то эксклюзивное.

Ивановскис не говорит, будет ли это жилой дом или многофункциональный объект - это будет зависеть от рыночной ситуации. Эта сделка не означает, что в центре города больше нет места для стадиона и спортивных сооружений. В своё время существовали различные планы, но ценная собственность оказалась вовлечена в споры.

Например, нынешний владелец земли под стадион, "Adventika Group", в 2016 году заявил, что был обманут в ходе сделок, и, более того, при продаже не были уплачены никакие налоги. Полиция возбудила уголовное дело. А в феврале прошлого года агентство ЛЕТА сообщило, что суд продолжает расследование уголовного дела по сделке о продаже стадиона "Skonto".

"Adventika Group" на 100% принадлежит зарегистрированной в Белизе компании "Silverton Enterprises Limited", но реальными бенефициарами являются граждане Швейцарии и Германии.

В феврале этого года "Adventika Group" подписала меморандум о взаимопонимании с Латвийской футбольной федерацией (ЛФФ) о покупке стадиона "Skonto", расположенного на принадлежащей компании земле, с целью последующей реализации проекта строительства национального футбольного стадиона.

Портал "Delfi" сообщил, что проект предусматривает реконструкцию стадиона с использованием существующей инфраструктуры.

