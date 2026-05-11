Что делать, если ребёнок увезён за границу без согласия второго супруга: советы юриста

Редакция PRESS 11 мая, 2026 11:15

Юридическая консультация 0 комментариев

Что делать, если ребёнок увезён за границу без согласия второго супруга? Об этом рассказывает юрист Юрий Соколовский.

-Эти вопросы регулируются Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей и имеют отработанные годами механизмы. Об этом необходимо знать как тем, кто хочет уехать с ребёнком, так и тем родителям, которые не хотят, чтобы это было сделано без их ведома и согласия.

Родитель, который считает, что его права опеки или права на общение с ребёнком были нарушены из-за вывоза ребёнка из Латвии в иностранное государство либо удержания ребёнка за границей без его (родителя) ведома и согласия, имеет следующие возможности:

1. Обратиться в Министерство юстиции Латвии для оформления запроса о возвращении ребёнка в Латвию или запроса об обеспечении права на общение с ребёнком.

2. Обратиться в центральный орган государства, в которое ребёнок был вывезен (каждое государство определяет такую институцию; в Латвии это Министерство юстиции Латвии), либо в государство, в котором ребёнок удерживается, с запросом о возвращении ребёнка в Латвию или об обеспечении права на общение с ребёнком.

3. Обратиться в суд государства, в которое ребёнок был вывезен или в котором удерживается, с просьбой принять решение о возвращении ребёнка в Латвию или об обеспечении права на общение с ребёнком.

Эти три возможности не связанные между собой, и заинтересованное лицо может воспользоваться любой из них независимо от остальных.

Чтобы воспользоваться первым вариантом — обращением в Министерство юстиции Латвии, необходимо соблюдение следующих условий:

• Конвенция должна действовать между Латвией и государством, в которое ребёнок был перемещён или в котором удерживается;

• заявитель должен иметь предусмотренные законом права опеки и/или права на общение с ребёнком, а также фактически осуществлять эти права;

• постоянным местом жительства ребёнка до момента вывоза должна быть Латвия;

• ребёнок младше 16 лет;

• заявление необходимо подать как можно скорее после незаконного перемещения или удержания ребёнка, чтобы оно было направлено в иностранный суд не позднее одного года с момента незаконного перемещения или удержания ребёнка.

Важно понимать, что Гаагская конвенция направлена на возвращение ребенка в страну постоянного проживания, а НЕ на решение спора о том, с кем ребенку лучше жить.

Любой выезд ребенка на постоянное место жительства за границу должен быть согласован. Если родители не могут договориться:

1. Сначала стоит обратиться в Сиротский суд (Bāriņtiesa) для медиации или получения заключения.

2. Если согласие не достигнуто, вопрос решает суд общей юрисдикции, который может выдать разрешение на выезд ребенка без согласия второго родителя, если это соответствует интересам ребенка.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

