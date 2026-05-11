Что делать, если ребёнок увезён за границу без согласия второго супруга: советы юриста

-Эти вопросы регулируются Гаагской конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей и имеют отработанные годами механизмы. Об этом необходимо знать как тем, кто хочет уехать с ребёнком, так и тем родителям, которые не хотят, чтобы это было сделано без их ведома и согласия.

Родитель, который считает, что его права опеки или права на общение с ребёнком были нарушены из-за вывоза ребёнка из Латвии в иностранное государство либо удержания ребёнка за границей без его (родителя) ведома и согласия, имеет следующие возможности:

1. Обратиться в Министерство юстиции Латвии для оформления запроса о возвращении ребёнка в Латвию или запроса об обеспечении права на общение с ребёнком.

2. Обратиться в центральный орган государства, в которое ребёнок был вывезен (каждое государство определяет такую институцию; в Латвии это Министерство юстиции Латвии), либо в государство, в котором ребёнок удерживается, с запросом о возвращении ребёнка в Латвию или об обеспечении права на общение с ребёнком.

3. Обратиться в суд государства, в которое ребёнок был вывезен или в котором удерживается, с просьбой принять решение о возвращении ребёнка в Латвию или об обеспечении права на общение с ребёнком.

Эти три возможности не связанные между собой, и заинтересованное лицо может воспользоваться любой из них независимо от остальных.

Чтобы воспользоваться первым вариантом — обращением в Министерство юстиции Латвии, необходимо соблюдение следующих условий:

• Конвенция должна действовать между Латвией и государством, в которое ребёнок был перемещён или в котором удерживается;

• заявитель должен иметь предусмотренные законом права опеки и/или права на общение с ребёнком, а также фактически осуществлять эти права;

• постоянным местом жительства ребёнка до момента вывоза должна быть Латвия;

• ребёнок младше 16 лет;

• заявление необходимо подать как можно скорее после незаконного перемещения или удержания ребёнка, чтобы оно было направлено в иностранный суд не позднее одного года с момента незаконного перемещения или удержания ребёнка.

Важно понимать, что Гаагская конвенция направлена на возвращение ребенка в страну постоянного проживания, а НЕ на решение спора о том, с кем ребенку лучше жить.

Любой выезд ребенка на постоянное место жительства за границу должен быть согласован. Если родители не могут договориться:

1. Сначала стоит обратиться в Сиротский суд (Bāriņtiesa) для медиации или получения заключения.

2. Если согласие не достигнуто, вопрос решает суд общей юрисдикции, который может выдать разрешение на выезд ребенка без согласия второго родителя, если это соответствует интересам ребенка.