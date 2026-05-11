Сейм останется без украшения? Сельма Теодора Левренце может потерять свой мандат

Левренце получила депутатский мандат в прошлом году после муниципальных выборов, когда депутат Сейма от «Прогрессивных» Марита Лусе была избрана в Рижскую думу.

Ранее сообщалось, что одновременно с решением Спрудса уйти в отставку премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) потребовала его демиссии и заявила, что предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра. Премьер приняла такое решение после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на утрату доверия к министру и более широкие проблемы в сфере обороны.

Такую запись глава правительства опубликовала в социальной сети X незадолго до того, как должна была начаться внезапно созванная на вечер пресс-конференция Спрудса. На ней он объявил о своей отставке, взяв на себя политическую ответственность и выразив желание защитить Национальные вооружённые силы (NBS) от втягивания в политическую кампанию.