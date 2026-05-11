Министром обороны должен быть военный: СЗК не будет выдвигать своего кандидата

Как заявил журналистам после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем председатель правления СЗК Армандс Краузе, ситуация тревожная. По его словам, стороны пришли к единому выводу, что сейчас ответственность за оборону должен взять на себя профессионал.

Краузе сказал, что СЗК рассмотрит кандидатуру на пост министра обороны, предложенную премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") - полковника Национальных вооруженных сил (НВС) Райвиса Мелниса. В настоящее время Краузе не может сказать, поддержит ли СЗК этого кандидата, поскольку это не обсуждалось в партии.

На вопрос о возможных дальнейших действиях, если правительство не устоит, председатель правления СЗК ответил, что сценарии могут быть разными, но в деталях СЗК их не обсуждал. Краузе добавил, что в сфере безопасности нет места политическим интригам или играм, поэтому необходимо действовать прагматично, чтобы был назначен новый министр обороны. Политик подчеркнул, что СЗК готов продолжать работу в коалиции.

Он также рассказал, что встреча с президентом была запрошена на прошлой неделе, когда еще не было известно об отставке министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные"), и СЗК хотел обсудить ситуацию с безопасностью.