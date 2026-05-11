Союз журналистов России исключили из Международной федерации журналистов

Членство этой организации, объединяющей и защищающей пропагандистов, было приостановлено в IFJ еще в 2023 году, однако для окончательного исключения требовалось решение конгресса. 32-й конгресс IFJ прошел в Париже с 4 по 7 мая и был также посвящен 100-летию организации.

Российский союз не воспользовался возможностью подать апелляцию. Ни один из его представителей не прибыл на генеральную ассамблею в Париж, сославшись на сложную транспортную ситуацию. Союз также не представил должным образом оформленное апелляционное заявление, а лишь направил правлению IFJ письмо общего характера с критикой приостановки своего членства и самооправданиями.

Для Союза журналистов Эстонии (EAL) прекращение членства россиян было принципиальным вопросом для сохранения своего членства в IFJ. В эстонском союзе заявили, что если бы исключение СЖР затянулось, то на общем собрании был бы поднят вопрос о выходе из Международной федерации журналистов.

Председатель EAL Хелле Тийкмаа, принимавшая участие в конгрессе IFJ, отметила, что исключение российского союза не вызвало дискуссий. "Хотя по сути это было формальным подтверждением решения 2023 года, это все же стало важным шагом по прекращению связей с союзом страны-агрессора, — сказала Тийкмаа. — Это был один из важнейших итогов этого конгресса".

Шведы, оставшиеся единственной скандинавской страной в составе IFJ, считают исключение россиян принципиальным шагом для сохранения стандартов федерации. По предложению шведской стороны в устав IFJ также были внесены изменения, которые теперь позволяют правлению после тщательного расследования исключать организации-члены, а не только приостанавливать их членство.

По словам президента Союза журналистов Швеции Ульрики Хюллерт, в Международной федерации журналистов не должно быть организаций, настолько тесно связанных с государством. Хюллерт добавила, что теперь федерация может сосредоточиться на более важных вопросах: защите свободы слова, профессиональной этике и поддержке журналистов, особенно в условиях войны.

Союзы журналистов Украины подали протест против членства России в руководящие органы IFJ еще в октябре 2022 года. Основным аргументом стало создание россиянами своих отделений на временно оккупированных территориях Украины — в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Украинские союзы расценили это как нарушение международного права и вмешательство в деятельность законных журналистских организаций. "В то время как мы спасаем журналистов, вынужденных бежать с оккупированных территорий и из прифронтовых зон, Союз журналистов России, по сути, является инструментом войны и оккупации", — заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Деятельность российского союза на оккупированных территориях также стала одной из причин, хотя и не главной, для выхода скандинавских стран из IFJ в начале 2023 года.

"Солидарность требует общего понимания ценности человеческой жизни, профессиональной этики и свободы слова. Российская "журналистика" отказалась от этих принципов и превратилась в инструмент военной пропаганды", — сказала Тийкмаа.

Помимо российского союза, конгресс также исключил за неуплату взносов союзы еще восьми стран, избрал нового президента и руководящие органы, внес в устав изменения, требующие большей прозрачности, и принял несколько десятков заявлений в поддержку деятельности журналистов.