Press.lv
Союз журналистов России исключили из Международной федерации журналистов

11 мая, 2026 13:03

Союз журналистов России (СЖР) окончательно исключен из Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ).

Членство этой организации, объединяющей и защищающей пропагандистов, было приостановлено в IFJ еще в 2023 году, однако для окончательного исключения требовалось решение конгресса. 32-й конгресс IFJ прошел в Париже с 4 по 7 мая и был также посвящен 100-летию организации.

Российский союз не воспользовался возможностью подать апелляцию. Ни один из его представителей не прибыл на генеральную ассамблею в Париж, сославшись на сложную транспортную ситуацию. Союз также не представил должным образом оформленное апелляционное заявление, а лишь направил правлению IFJ письмо общего характера с критикой приостановки своего членства и самооправданиями.

Для Союза журналистов Эстонии (EAL) прекращение членства россиян было принципиальным вопросом для сохранения своего членства в IFJ. В эстонском союзе заявили, что если бы исключение СЖР затянулось, то на общем собрании был бы поднят вопрос о выходе из Международной федерации журналистов.

Председатель EAL Хелле Тийкмаа, принимавшая участие в конгрессе IFJ, отметила, что исключение российского союза не вызвало дискуссий. "Хотя по сути это было формальным подтверждением решения 2023 года, это все же стало важным шагом по прекращению связей с союзом страны-агрессора, — сказала Тийкмаа. — Это был один из важнейших итогов этого конгресса".

Шведы, оставшиеся единственной скандинавской страной в составе IFJ, считают исключение россиян принципиальным шагом для сохранения стандартов федерации. По предложению шведской стороны в устав IFJ также были внесены изменения, которые теперь позволяют правлению после тщательного расследования исключать организации-члены, а не только приостанавливать их членство.

По словам президента Союза журналистов Швеции Ульрики Хюллерт, в Международной федерации журналистов не должно быть организаций, настолько тесно связанных с государством. Хюллерт добавила, что теперь федерация может сосредоточиться на более важных вопросах: защите свободы слова, профессиональной этике и поддержке журналистов, особенно в условиях войны.

Союзы журналистов Украины подали протест против членства России в руководящие органы IFJ еще в октябре 2022 года. Основным аргументом стало создание россиянами своих отделений на временно оккупированных территориях Украины — в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Украинские союзы расценили это как нарушение международного права и вмешательство в деятельность законных журналистских организаций. "В то время как мы спасаем журналистов, вынужденных бежать с оккупированных территорий и из прифронтовых зон, Союз журналистов России, по сути, является инструментом войны и оккупации", — заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Деятельность российского союза на оккупированных территориях также стала одной из причин, хотя и не главной, для выхода скандинавских стран из IFJ в начале 2023 года.

"Солидарность требует общего понимания ценности человеческой жизни, профессиональной этики и свободы слова. Российская "журналистика" отказалась от этих принципов и превратилась в инструмент военной пропаганды", — сказала Тийкмаа.

Помимо российского союза, конгресс также исключил за неуплату взносов союзы еще восьми стран, избрал нового президента и руководящие органы, внес в устав изменения, требующие большей прозрачности, и принял несколько десятков заявлений в поддержку деятельности журналистов.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

