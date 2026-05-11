Берегите зрение! Тихая реформа NVD приведёт многих латвийцев к слепоте (3)

Редакция PRESS 11 мая, 2026 17:34

3 комментариев

Читатель портала pietiek.com, пожелавший остаться неизвестным, обратил внимание на реформу в офтальмологии, которая грозит ударить по малоимущим.

"Мы хотим обратить внимание на реформу в офтальмологии, которую готовят Национальная служба здравоохранения (NVD) и Министерство здравоохранения. Под вывеской «снижения бюрократии» скрывается грубое сокращение тарифов и разрушение качества медицинской помощи (Постановление Кабинета министров № 555).

Реформа предусматривает, что все офтальмологические манипуляции будут «брошены в один мешок» — одна цена за один код (эпизод).

Почему это катастрофа?

Несправедливая оплата высокотехнологичной работы. Сейчас врач, использующий современное оборудование для своевременной диагностики глаукомы и других заболеваний, приводящих к слепоте, получает по действующему прейскуранту 85–115 евро. Новый тариф, предложенный NVD, составляет всего около 55,47 евро. Эта сумма не покрывает даже себестоимость содержания аппаратуры и квалифицированного труда.

Медицинская деградация. Система будет стимулировать врачей проводить только поверхностный осмотр под микроскопом (который входит в тариф), а не полноценную углублённую диагностику. Врач, который работает добросовестно и использует все необходимые методы, будет финансово наказан.

Коллапс доступности помощи. Такой тариф вынудит специалистов массово переходить в платную медицину. Для пациентов в регионах это будет означать либо огромные очереди, либо слепоту, поскольку платный приём лишает права на государственные компенсируемые лекарства.

Абсурд приоритетов. В то время как отрасли «не хватает денег» и врачам устанавливают советского типа потолки зарплат (3 средние зарплаты), Министерство здравоохранения содержит целую армию советников и тратит средства на сомнительные командировки. При этом отдельные приближённые к системе медики в госучреждениях получают до 400 000 евро в год. Это говорит не о нехватке денег, а о дырах в системе.
(Возможно, это аналог EIS…)

Наше требование:

Мы поддерживаем сокращение бюрократии и объединение первичных манипуляций, но категорически требуем сохранить отдельные коды оплаты для специфических, технологически сложных манипуляций.

Государство не имеет права экономить на зрении людей, чтобы скрыть свою неспособность навести порядок в системе. У человека всего два глаза. Когда они перестают работать, жизнь человека заканчивается, даже если тело ещё живо.

Мы призываем остановить эту «тихую реформу», пока очередь к офтальмологу не превратилась в очередь за поводырём и пособием по инвалидности.

Комментарии (3)
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

