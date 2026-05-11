"Мы хотим обратить внимание на реформу в офтальмологии, которую готовят Национальная служба здравоохранения (NVD) и Министерство здравоохранения. Под вывеской «снижения бюрократии» скрывается грубое сокращение тарифов и разрушение качества медицинской помощи (Постановление Кабинета министров № 555).

Реформа предусматривает, что все офтальмологические манипуляции будут «брошены в один мешок» — одна цена за один код (эпизод).

Почему это катастрофа?

Несправедливая оплата высокотехнологичной работы. Сейчас врач, использующий современное оборудование для своевременной диагностики глаукомы и других заболеваний, приводящих к слепоте, получает по действующему прейскуранту 85–115 евро. Новый тариф, предложенный NVD, составляет всего около 55,47 евро. Эта сумма не покрывает даже себестоимость содержания аппаратуры и квалифицированного труда.

Медицинская деградация. Система будет стимулировать врачей проводить только поверхностный осмотр под микроскопом (который входит в тариф), а не полноценную углублённую диагностику. Врач, который работает добросовестно и использует все необходимые методы, будет финансово наказан.

Коллапс доступности помощи. Такой тариф вынудит специалистов массово переходить в платную медицину. Для пациентов в регионах это будет означать либо огромные очереди, либо слепоту, поскольку платный приём лишает права на государственные компенсируемые лекарства.

Абсурд приоритетов. В то время как отрасли «не хватает денег» и врачам устанавливают советского типа потолки зарплат (3 средние зарплаты), Министерство здравоохранения содержит целую армию советников и тратит средства на сомнительные командировки. При этом отдельные приближённые к системе медики в госучреждениях получают до 400 000 евро в год. Это говорит не о нехватке денег, а о дырах в системе.

(Возможно, это аналог EIS…)

Наше требование:

Мы поддерживаем сокращение бюрократии и объединение первичных манипуляций, но категорически требуем сохранить отдельные коды оплаты для специфических, технологически сложных манипуляций.

Государство не имеет права экономить на зрении людей, чтобы скрыть свою неспособность навести порядок в системе. У человека всего два глаза. Когда они перестают работать, жизнь человека заканчивается, даже если тело ещё живо.

Мы призываем остановить эту «тихую реформу», пока очередь к офтальмологу не превратилась в очередь за поводырём и пособием по инвалидности.