Круиз мечты, три смерти и “пропавшие” вирусные образцы: почему мир снова заговорил о хантавирусе

Редакция PRESS 11 мая, 2026 11:28

Всюду жизнь 0 комментариев

Сначала это выглядело как странная новость с круизного лайнера: Атлантика, Тенерифе, пассажиры из разных стран, эвакуация, карантин и люди в защитных костюмах.

Потом появилось слово, которое многие раньше слышали разве что в медицинских сводках: хантавирус.

Сейчас вокруг него снова поднялась тревога. Не потому, что по миру началась новая пандемия. Официальные службы подчёркивают: риск для широкой публики остаётся низким. Но сама история получилась такой, что её трудно пролистнуть мимо.

На круизном судне MV Hondius зарегистрировали заражения редкой разновидностью хантавируса — вирусом Андес. По данным ВОЗ, к 8 мая было известно о 8 заболевших, из них 6 случаев подтверждены лабораторно. Три человека умерли.

Судно прибыло к Канарским островам, после чего пассажиров начали вывозить по странам. Британских пассажиров доставили в изоляцию в Arrowe Park Hospital в Мерсисайде — место, которое в Британии уже использовали как карантинную площадку в начале пандемии Covid. Французский пассажир начал проявлять симптомы во время репатриационного рейса в Париж. США сообщили, что среди 17 эвакуируемых американцев у одного есть лёгкие симптомы, а ещё один дал слабоположительный ПЦР на штамм Andes.

Хантавирусы — это не один вирус, а целая группа вирусов, обычно связанных с грызунами. Человек чаще всего заражается не от случайного прохожего, а через контакт с загрязнённой средой: пыль, помёт, моча грызунов, закрытые помещения, склады, туристические стоянки.

Но вирус Андес — особый случай. Его считают редким исключением среди хантавирусов: он может передаваться от человека к человеку, обычно при тесном и длительном контакте. Поэтому история на корабле вызвала такую реакцию санитарных служб.

Круизный лайнер — почти идеальная сцена для тревожной новости. Люди живут рядом, едят рядом, пользуются общими пространствами, пересекаются в каютах, коридорах и на палубах. А потом разъезжаются по разным странам.

Звучит как начало фильма-катастрофы. Но специалисты пока говорят другое: это не вирус, который легко разлетается по миру от одного чиха в метро. Представители UKHSA и ВОЗ отдельно подчёркивают: это не Covid, а риск для людей, не связанных с лайнером, остаётся очень низким.

На этом фоне в информационную картину вернулась ещё одна история — уже из Австралии.

Несколько лет назад в лаборатории Queensland Health обнаружили проблемы с учётом вирусных образцов. В списке фигурировали образцы Hendra virus, Lyssavirus и Hantavirus. В соцсетях это быстро превратилось в фразу о “пропавших смертельных вирусах”.

Официальное расследование позже описывало ситуацию спокойнее: образцы, скорее всего, не были украдены и не “убежали” из лаборатории, а оказались неучтёнными из-за плохой системы хранения и документации. Опасности для сотрудников и общества, по данным расследования, не выявили.

Связи между австралийской историей и круизным лайнером нет. Но для массового читателя совпадение получилось почти кинематографичным: смертельный вирус на корабле, пассажиры из разных стран и старая история о неучтённых лабораторных образцах, включая хантавирус.

Есть и ещё одна почти киношная деталь. На удалённый остров Тристан-да-Кунья, где оказался человек с симптомами, совместимыми с хантавирусом, британские военные десантировали медиков и кислород. Остров настолько удалён, что обычная быстрая доставка помощи там невозможна.

Пока официальные службы не говорят о глобальной угрозе. Они говорят о контроле, наблюдении и осторожности.

Но сцена уже попала в мировую ленту: круизный лайнер у Тенерифе, три смерти, пассажиры под наблюдением, тело умершего пассажира остаётся на борту до Роттердама, а на далёкий остров сбрасывают медиков с воздуха.

И после такой истории слово “круиз” у кого-то ещё долго будет звучать не только как отпу

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

