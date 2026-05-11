Круиз мечты, три смерти и “пропавшие” вирусные образцы: почему мир снова заговорил о хантавирусе

Потом появилось слово, которое многие раньше слышали разве что в медицинских сводках: хантавирус.

Сейчас вокруг него снова поднялась тревога. Не потому, что по миру началась новая пандемия. Официальные службы подчёркивают: риск для широкой публики остаётся низким. Но сама история получилась такой, что её трудно пролистнуть мимо.

На круизном судне MV Hondius зарегистрировали заражения редкой разновидностью хантавируса — вирусом Андес. По данным ВОЗ, к 8 мая было известно о 8 заболевших, из них 6 случаев подтверждены лабораторно. Три человека умерли.

Судно прибыло к Канарским островам, после чего пассажиров начали вывозить по странам. Британских пассажиров доставили в изоляцию в Arrowe Park Hospital в Мерсисайде — место, которое в Британии уже использовали как карантинную площадку в начале пандемии Covid. Французский пассажир начал проявлять симптомы во время репатриационного рейса в Париж. США сообщили, что среди 17 эвакуируемых американцев у одного есть лёгкие симптомы, а ещё один дал слабоположительный ПЦР на штамм Andes.

Хантавирусы — это не один вирус, а целая группа вирусов, обычно связанных с грызунами. Человек чаще всего заражается не от случайного прохожего, а через контакт с загрязнённой средой: пыль, помёт, моча грызунов, закрытые помещения, склады, туристические стоянки.

Но вирус Андес — особый случай. Его считают редким исключением среди хантавирусов: он может передаваться от человека к человеку, обычно при тесном и длительном контакте. Поэтому история на корабле вызвала такую реакцию санитарных служб.

Круизный лайнер — почти идеальная сцена для тревожной новости. Люди живут рядом, едят рядом, пользуются общими пространствами, пересекаются в каютах, коридорах и на палубах. А потом разъезжаются по разным странам.

Звучит как начало фильма-катастрофы. Но специалисты пока говорят другое: это не вирус, который легко разлетается по миру от одного чиха в метро. Представители UKHSA и ВОЗ отдельно подчёркивают: это не Covid, а риск для людей, не связанных с лайнером, остаётся очень низким.

На этом фоне в информационную картину вернулась ещё одна история — уже из Австралии.

Несколько лет назад в лаборатории Queensland Health обнаружили проблемы с учётом вирусных образцов. В списке фигурировали образцы Hendra virus, Lyssavirus и Hantavirus. В соцсетях это быстро превратилось в фразу о “пропавших смертельных вирусах”.

Официальное расследование позже описывало ситуацию спокойнее: образцы, скорее всего, не были украдены и не “убежали” из лаборатории, а оказались неучтёнными из-за плохой системы хранения и документации. Опасности для сотрудников и общества, по данным расследования, не выявили.

Связи между австралийской историей и круизным лайнером нет. Но для массового читателя совпадение получилось почти кинематографичным: смертельный вирус на корабле, пассажиры из разных стран и старая история о неучтённых лабораторных образцах, включая хантавирус.

Есть и ещё одна почти киношная деталь. На удалённый остров Тристан-да-Кунья, где оказался человек с симптомами, совместимыми с хантавирусом, британские военные десантировали медиков и кислород. Остров настолько удалён, что обычная быстрая доставка помощи там невозможна.

Пока официальные службы не говорят о глобальной угрозе. Они говорят о контроле, наблюдении и осторожности.

Но сцена уже попала в мировую ленту: круизный лайнер у Тенерифе, три смерти, пассажиры под наблюдением, тело умершего пассажира остаётся на борту до Роттердама, а на далёкий остров сбрасывают медиков с воздуха.

И после такой истории слово “круиз” у кого-то ещё долго будет звучать не только как отпу