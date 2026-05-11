«Новое единство» заинтересовалось дружбой с оппозицией?

По его мнению, политические шаги "Нового Единства" в последнее время свидетельствуют о том, что партия уже думает о будущих переговорах после выборов, когда, учитывая рейтинги, ей, возможно, придется смириться с "положением младшего партнера".

Розенвалдс указал, что в этом контексте следует оценивать и поспешное заявление Силини о потере доверия к Спрудсу, и решение предложить на должность министра обороны полковника Райвиса Мелниса.

По его мнению, сейчас партнеры по правительству больше заняты тем, как они будут выглядеть перед выборами, а не вопросами, которыми должно заниматься правительство.

По мнению политолога, о политических "играх" свидетельствовала и последовательность воскресных событий, и вопрос о том, "кто первым объявит" об уходе Спрудса с должности. Розенвалдс допускает что поспешное заявление Силини о недоверии Спрудсу связано с падением рейтинга "Нового Единства", как и другие политические шаги последнего времени, в том числе дискуссии об объединении министерств и последующий "задний ход", а также действия по другим ранее согласованным в коалиции вопросам.

Есть много неопределенности о том, что дальше решат "Прогрессивные", сказал политолог.

"Очень возможно, что они могут и проглотить эту пилюлю и найти какую-то возможность остаться в правительстве", - сказал политолог. В то же время нынешняя ситуация нарушает прежний коалиционный порядок, поскольку у "Прогрессивных" фактически отнимают одно министерское место.

Политолог подчеркнул, что сейчас необходимо различать формальную и фактическую ситуацию. Формально дальнейшая работа правительства зависит от того, решат ли "Прогрессивные" остаться в коалиции, однако фактически согласованную работу правительства сейчас увидеть трудно.

Розенвалдс также критически оценил установку премьера о том, что оборонную отрасль должен возглавлять профессионал. По его мнению, такое заявление "весьма странное", поскольку в демократических странах оборонную отрасль обычно возглавляет гражданское лицо, а не военный. Розенвалдс указал, что, насколько ему известно, среди стран НАТО военные занимают пост министра обороны только в Турции и Болгарии. По его мнению, выдвижение Мелниса на пост министра обороны также создает практические вопросы об отношениях между гражданским и военным руководством.

Остается надеяться, что в этих условиях неопределенности ситуация не оставит "неприятного наследия" следующему правительству, которое будет сформировано по результатам выборов в Сейм.