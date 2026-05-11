Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Новое единство» заинтересовалось дружбой с оппозицией?

Редакция PRESS 11 мая, 2026 14:01

"Новое Единство" очень старается проложить путь к дальнейшему сотрудничеству с находящимися сейчас в оппозиции партиями, сказал агентству ЛЕТА политолог Юрис Розенвалдс, комментируя выраженное премьер-министром Эвикой Силиней недоверие министру обороны Андрису Спрудсу ("Прогрессивные").

По его мнению, политические шаги "Нового Единства" в последнее время свидетельствуют о том, что партия уже думает о будущих переговорах после выборов, когда, учитывая рейтинги, ей, возможно, придется смириться с "положением младшего партнера".

Розенвалдс указал, что в этом контексте следует оценивать и поспешное заявление Силини о потере доверия к Спрудсу, и решение предложить на должность министра обороны полковника Райвиса Мелниса.

По его мнению, сейчас партнеры по правительству больше заняты тем, как они будут выглядеть перед выборами, а не вопросами, которыми должно заниматься правительство.

По мнению политолога, о политических "играх" свидетельствовала и последовательность воскресных событий, и вопрос о том, "кто первым объявит" об уходе Спрудса с должности. Розенвалдс допускает что поспешное заявление Силини о недоверии Спрудсу связано с падением рейтинга "Нового Единства", как и другие политические шаги последнего времени, в том числе дискуссии об объединении министерств и последующий "задний ход", а также действия по другим ранее согласованным в коалиции вопросам.

Есть много неопределенности о том, что дальше решат "Прогрессивные", сказал политолог.

"Очень возможно, что они могут и проглотить эту пилюлю и найти какую-то возможность остаться в правительстве", - сказал политолог. В то же время нынешняя ситуация нарушает прежний коалиционный порядок, поскольку у "Прогрессивных" фактически отнимают одно министерское место.

Политолог подчеркнул, что сейчас необходимо различать формальную и фактическую ситуацию. Формально дальнейшая работа правительства зависит от того, решат ли "Прогрессивные" остаться в коалиции, однако фактически согласованную работу правительства сейчас увидеть трудно.

Розенвалдс также критически оценил установку премьера о том, что оборонную отрасль должен возглавлять профессионал. По его мнению, такое заявление "весьма странное", поскольку в демократических странах оборонную отрасль обычно возглавляет гражданское лицо, а не военный. Розенвалдс указал, что, насколько ему известно, среди стран НАТО военные занимают пост министра обороны только в Турции и Болгарии. По его мнению, выдвижение Мелниса на пост министра обороны также создает практические вопросы об отношениях между гражданским и военным руководством.

Остается надеяться, что в этих условиях неопределенности ситуация не оставит "неприятного наследия" следующему правительству, которое будет сформировано по результатам выборов в Сейм.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

