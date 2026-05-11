Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера как переговорщика с РФ

Она напомнила, что Шрёдер ранее был "высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний". Именно поэтому Путин хочет, чтобы экс-канцлер был представителем ЕС, чтобы фактически "сидеть по обе стороны стола", отметила Каллас.

Кроме того, по ее словам, страны Евросоюза сначала должны определить потенциальные темы для переговоров с Россией. Это будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Швеции в конце мая, сообщила глава европейской дипломатии.

Путин назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком от ЕС

9 мая Путин на пресс-конференции с журналистами кремлевского пула назвал Шрёдера "предпочтительным" кандидатом от Евросоюза на переговорах об окончании войны РФ против Украины. Так российский президент ответил на вопрос о том, есть ли в Западной Европе, по его мнению, политики, с которыми он бы мог вести диалог. Вслед за этим Путин заявил, что Москва открыта для диалога, но Брюссель должен выбрать переговорщика, который не говорил "каких-то гадостей в наш адрес". Россия, по его словам, "всегда" разговаривала с ЕС уважительно.

Немецкая правящая коалиция рассматривает вариант участия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) как представителя Евросоюза на переговорах с Россией, сообщил 10 мая журнал Der Spiegel. По словам собеседников издания, в правительстве ФРГ не считают, что экс-канцлер справится с такой задачей в одиночку, однако "посреднический дуэт" Шрёдера и Штайнмайера в Берлине называют "интересным вариантом".

Между тем переговоры РФ и Украины в настоящее время официально не ведутся. В середине апреля это подтвердил глава российского МИДа Сергей Лавров.