Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера как переговорщика с РФ

11 мая, 2026 12:40

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отвергла предложение президента РФ Владимира Путина назначить экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) представителем ЕС на мирных переговорах с Россией. "Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это будет не очень разумно", - заявила Каллас перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 11 мая.

Она напомнила, что Шрёдер ранее был "высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний". Именно поэтому Путин хочет, чтобы экс-канцлер был представителем ЕС, чтобы фактически "сидеть по обе стороны стола", отметила Каллас.

Кроме того, по ее словам, страны Евросоюза сначала должны определить потенциальные темы для переговоров с Россией. Это будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Швеции в конце мая, сообщила глава европейской дипломатии.

Путин назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком от ЕС

9 мая Путин на пресс-конференции с журналистами кремлевского пула назвал Шрёдера "предпочтительным" кандидатом от Евросоюза на переговорах об окончании войны РФ против Украины. Так российский президент ответил на вопрос о том, есть ли в Западной Европе, по его мнению, политики, с которыми он бы мог вести диалог. Вслед за этим Путин заявил, что Москва открыта для диалога, но Брюссель должен выбрать переговорщика, который не говорил "каких-то гадостей в наш адрес". Россия, по его словам, "всегда" разговаривала с ЕС уважительно.

Немецкая правящая коалиция рассматривает вариант участия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) как представителя Евросоюза на переговорах с Россией, сообщил 10 мая журнал Der Spiegel. По словам собеседников издания, в правительстве ФРГ не считают, что экс-канцлер справится с такой задачей в одиночку, однако "посреднический дуэт" Шрёдера и Штайнмайера в Берлине называют "интересным вариантом".

Между тем переговоры РФ и Украины в настоящее время официально не ведутся. В середине апреля это подтвердил глава российского МИДа Сергей Лавров.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

