Нацблок предлагает распустить правительство и сформировать новое… из тех же?

Индриксонe на платформе «X» подчёркивает, что Латвия больше не может позволить себе «слабое и нерешительное правительство», которое медлит и не способно принимать стратегические решения в то время, когда ситуация с безопасностью требует чётких действий и лидерства.

‼️Valdībai ir jāatkāpjas‼️

Esmu gatava veidot nacionālās drošības valdību. Mēs aicināsim uz sarunu AS, ZZS un JV, lai lemtu par iespējām izveidot rīcībspējīgu valdību.



Политик Нацблока считает, что замены отдельных министров недостаточно, поскольку правительство в целом утратило способность эффективно руководить страной. Она подчёркивает, что действующая власть исчерпала себя.

Индриксонe заявляет о готовности начать переговоры с партиями «Объединённый список» (AS), «Союз зелёных и крестьян» (СЗК) и «Новое единство» (JV) для оценки возможности формирования дееспособного правительства.

При этом политик подчёркивает, что Нацблок готова взять на себя ответственность и сформировать правительство, главной приоритетной задачей которого станет государственная безопасность, национальная идентичность и экономическое развитие.

У Национального объединения в Сейме 12 депутатов.