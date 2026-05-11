“Я богат, я заплачу!” Миллионер бросался булыжниками в редчайшего тюленя на Гавайях

На пляже острова Мауи мужчина стал бросать булыжники в гавайского тюленя-монаха — одного из самых редких морских млекопитающих в мире. Животное известно местным жителям под именем Lani и относится к охраняемым видам.

Видео быстро разлетелось по соцсетям. На записи видно, как отдыхающие кричат мужчине, требуя остановиться. По словам свидетелей, в ответ он заявил что-то вроде: “Мне всё равно, я богат, я заплачу.”

This guy deserved it after throwing a rock at a monk seal, an endangered species with only around 1,500 seals left.



He got beaten up by locals and quickly fled Hawaii. pic.twitter.com/hVKRaCiqhX — Michael Mattox - The Mad Ox (@TheRealMadOx) May 10, 2026

Именно эта фраза превратила локальный скандал в вирусную историю.

Полиция и федеральные службы начали проверку. Дело передано NOAA — американскому агентству, которое занимается защитой морских животных. В СМИ уже пишут о возможных штрафах до десятков тысяч долларов.

Но интернет на этом не остановился.

Позже появилось ещё одно видео: местный зоозащитник, возмущённый нападением на тюленя, нашёл туриста уже у дома и избил его. В соцсетях часть пользователей тут же начала называть мужчину “народным мстителем”, хотя власти отдельно подчёркивают: насилие они не поддерживают. Но наградили этого активиста специальной грамотой «Ambassador of Aloha».

Миллионер же немедленно покинул остров.

Вся история особенно взорвала сеть потому, что тюлени-монахи на Гавайях — почти символ островов. Их осталось совсем немного, а местные жители относятся к ним почти как к знаменитостям района. Когда такой тюлень спокойно лежит на пляже, люди обычно фотографируют его издалека и стараются не подходить. А упомянутый тюлень вообще был тюленихой, которая три дня назад родила на берег щенка.

Поэтому сцена с булыжником для многих выглядела как что-то за гранью.

И тут есть ещё одна деталь нового времени: камеры теперь действительно почти везде. Кто-то снимает море, кто-то закат, кто-то себя для соцсетей — а потом случайный турист внезапно оказывается главным антигероем интернета.

И если раньше человек мог уехать с острова с ощущением “ну поругались и забыли”, то теперь видео успевает облететь мир раньше, чем он вернётся в гостиницу