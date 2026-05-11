“Я богат, я заплачу!” Миллионер бросался булыжниками в редчайшего тюленя на Гавайях

Редакция PRESS 11 мая, 2026 13:23

На Гавайях разгорается история, которая выглядит как сцена из фильма о “плохом туристе”, только камеры в этот раз были настоящими.

На пляже острова Мауи мужчина стал бросать булыжники в гавайского тюленя-монаха — одного из самых редких морских млекопитающих в мире. Животное известно местным жителям под именем Lani и относится к охраняемым видам.

Видео быстро разлетелось по соцсетям. На записи видно, как отдыхающие кричат мужчине, требуя остановиться. По словам свидетелей, в ответ он заявил что-то вроде: “Мне всё равно, я богат, я заплачу.”

 

Именно эта фраза превратила локальный скандал в вирусную историю.

Полиция и федеральные службы начали проверку. Дело передано NOAA — американскому агентству, которое занимается защитой морских животных. В СМИ уже пишут о возможных штрафах до десятков тысяч долларов.

Но интернет на этом не остановился.

Позже появилось ещё одно видео: местный зоозащитник, возмущённый нападением на тюленя, нашёл туриста уже у дома и избил его. В соцсетях часть пользователей тут же начала называть мужчину “народным мстителем”, хотя власти отдельно подчёркивают: насилие они не поддерживают.  Но наградили этого активиста специальной грамотой «Ambassador of Aloha».

Миллионер же немедленно покинул остров. 

Вся история особенно взорвала сеть потому, что тюлени-монахи на Гавайях — почти символ островов. Их осталось совсем немного, а местные жители относятся к ним почти как к знаменитостям района. Когда такой тюлень спокойно лежит на пляже, люди обычно фотографируют его издалека и стараются не подходить. А упомянутый  тюлень вообще был тюленихой, которая три дня назад родила на берег щенка.

Поэтому сцена с булыжником для многих выглядела как что-то за гранью.

И тут есть ещё одна деталь нового времени: камеры теперь действительно почти везде. Кто-то снимает море, кто-то закат, кто-то себя для соцсетей — а потом случайный турист внезапно оказывается главным антигероем интернета.

И если раньше человек мог уехать с острова с ощущением “ну поругались и забыли”, то теперь видео успевает облететь мир раньше, чем он вернётся в гостиницу

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

