После того, как по соцсетям разлетелся ролик, в котором полиция 9 мая выдвигала претензии к женщине с сумкой в фирменных цветах бренда Tommy Hilfiger (напоминающие российский триколор), список изделий других брендов, которые могут привести людей к похожей ситуации, может быть очень полезным, отмечает Карина.
"Если сочетание цветов сумки можно истолковать как «неправильную символику», то правительство Латвии может смело добавить в список запрещенных предметов следующее:
- Tommy Hilfiger сумки и куртки
- Fila спортивная коллекция
- Nautica верхние куртки
- Polo Ralph Lauren худи и линейка «preppy»
- Levi’s повседневные джемперы
- Rossignol горнолыжное снаряжение
- Spyder детские горнолыжные коллекции
- и, возможно, даже половина французской олимпийской формы.
Иначе получается довольно странная логика — классические, всемирно известные цветовые сочетания в моде вдруг начинают оценивать по тому, что они кому-то напоминают в данный конкретный момент", - отмечает Спруде.