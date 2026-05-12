После того, как по соцсетям разлетелся ролик, в котором полиция 9 мая выдвигала претензии к женщине с сумкой в фирменных цветах бренда Tommy Hilfiger (напоминающие российский триколор), список изделий других брендов, которые могут привести людей к похожей ситуации, может быть очень полезным, отмечает Карина.

"Если сочетание цветов сумки можно истолковать как «неправильную символику», то правительство Латвии может смело добавить в список запрещенных предметов следующее:

Tommy Hilfiger сумки и куртки

Fila спортивная коллекция

Nautica верхние куртки

Polo Ralph Lauren худи и линейка «preppy»

Levi’s повседневные джемперы

Rossignol горнолыжное снаряжение

Spyder детские горнолыжные коллекции

и, возможно, даже половина французской олимпийской формы.

Иначе получается довольно странная логика — классические, всемирно известные цветовые сочетания в моде вдруг начинают оценивать по тому, что они кому-то напоминают в данный конкретный момент", - отмечает Спруде.