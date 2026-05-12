Огласите весь список! Тут накидали ещё брендов к «напоминающим» запрещенную символику (5)

Редакция PRESS 12 мая, 2026 08:57

Выбор редакции 5 комментариев

Политик от "Суверенной власти" из Адажи Карина Спруде подготовила целый список брендов, которые могут внезапно попасть под возможное "прославление российской агрессии".

После того, как по соцсетям разлетелся ролик, в котором полиция 9 мая выдвигала претензии к женщине с сумкой в фирменных цветах бренда Tommy Hilfiger (напоминающие российский триколор), список изделий других брендов, которые могут привести людей к похожей ситуации, может быть очень полезным, отмечает Карина.

"Если сочетание цветов сумки можно истолковать как «неправильную символику», то правительство Латвии может смело добавить в список запрещенных предметов следующее:

  • Tommy Hilfiger сумки и куртки
  • Fila спортивная коллекция
  • Nautica верхние куртки
  • Polo Ralph Lauren худи и линейка «preppy»
  • Levi’s повседневные джемперы
  • Rossignol горнолыжное снаряжение
  • Spyder детские горнолыжные коллекции
  • и, возможно, даже половина французской олимпийской формы.

Иначе получается довольно странная логика — классические, всемирно известные цветовые сочетания в моде вдруг начинают оценивать по тому, что они кому-то напоминают в данный конкретный момент", - отмечает Спруде.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

