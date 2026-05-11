Расследования доказали, что это было результатом целенаправленных действий российской электронной войны, когда украинские дроны были умышленно сбиты с курса от своих целей в России. Я подтвердил готовность Украины сотрудничать со странами Балтии и Финляндией для предотвращения подобных инцидентов, в том числе с прямым участием наших специалистов.

Наша цель — обеспечить максимальную безопасность для Латвии, других балтийских государств и Финляндии. Во-первых, эффективно противодействуя российской агрессии и ослабляя военную машину России. Во-вторых, помогая укреплять защиту воздушного пространства наших друзей».

Надо сказать, что никто и не ожидал от путинской России, что она начнет нечаянно сбивать с курса украинские дроны. Разумеется, она делает это умышленно.

Напомним, что 8 мая Сибига заявил: «Если подтвердится, что это были украинские дроны, которые были намеренно сбиты с курса и направлены в сторону Латвии средствами радиоэлектронной борьбы России, мы искренне извинимся перед нашими латвийскими друзьями».