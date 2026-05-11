Шли бы вы уже: политолог о сложной дилемме «Прогрессивных»

Икстенс отметил, что любое решение "Прогрессивных" - остаться или выйти из коалиции - будет иметь политические последствия. Икстенс напомнил, что в политической истории Латвии уже были разные подобные случаи. Например, в 2006 году, когда незадолго до выборов в Сейм из правительства ушла партия "Новое время", на следующих выборах у них были плохие результаты. В свою очередь, в 2022 году, когда с должности министра внутренних дел была уволена представитель "Для развития/За!" Мария Голубева, представляемая ею политическая сила решила остаться в правительстве. Однако и им на следующих выборах в Сейм не повезло.

"Автоматически не прослеживается какой-то единственно верный алгоритм", - сказал Икстенс.

Политолог заметил, что отношения в коалиции уже долгое время чрезвычайно напряженные, и если раньше казалось, что основные конфликты происходят между "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗК), то на самом деле в них вовлечены все три партнера. "Сами "Прогрессивные" тоже "клевали" "Новое Единство"", - сказал Икстенс.

Он также выразил мнение, что заявление премьера о недоверии Спрудсу, вероятно, в первый момент могло укрепить в сторонниках партии уверенность в решительности Силини.

В то же время, если посмотреть на этот шаг Силини, могут возникнуть сомнения в дальновидности премьера. До сих пор не до конца ясно, действительно ли она заранее проинформировала об этом остальных партнеров по коалиции. Также неясно, означает ли это, что премьер таким образом предложила пересмотреть распределение сфер влияния между коалиционными партиями и какая партия будет отвечать за нового министра. "Вероятно, "Новое Единство". И тогда это было бы нарушением баланса, что совершенно обоснованно вызывает у "Прогрессивных" вопросы, приемлемо это или нет", - сказал Икстенс.

Политолог также отметил, что полковник Райвис Мелнис, к которому обратилась Силиня, перед решением Сейма о его утверждении в должности должен уволиться с военной службы. И если у него нет дальнейших политических амбиций после предстоящих в октябре выборов в Сейм, сможет ли он без проблем вернуться на службу, если захочет.

Кроме того, по мнению Икстенса, его утверждение в Сейме еще не является стопроцентно гарантированным, поскольку, например, "Объединенный список" (ОС) заявил, что не поддержит кандидатуру Мелниса, а "Прогрессивные", возможно, будут обижены.

опубликовано: 11.05.2026 13:27