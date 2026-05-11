Приоткрываем пляжный сезон: что с качеством воды в Риге?

Редакция PRESS 11 мая, 2026 16:02

Новости Латвии 0 комментариев

Перед открытием купального сезона качество воды на столичных пляжах оценивается как хорошее, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы со ссылкой на результаты анализов, проведенных Научным институтом безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды "Bior".

Качество воды проверено в восьми официальных местах для купания: Вакарбулли, Даугавгриве, Вецаки, озере Бабелитес, Даугаве у Луцавсалы, Луцавсалском заливе, Румбуле и Кипсале, а также Болдерайском карьере. Во всех местах купаться разрешено.

Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления в начале мая организовал мониторинг качества воды также в 20 популярных среди жителей местах для купания, и почти везде результаты анализов были хорошими. Немного хуже показатели качества воды в популярном среди жителей озере Гайльэзерс возле улицы Хипократа напротив улицы Седас, где купаться пока не рекомендуется.

Во всех официальных местах для купания разрешено купаться, однако столичное самоуправление напоминает, что купающиеся должны сами соблюдать осторожность и безопасность на воде, поскольку спасатели муниципальной полиции будут дежурить только начиная с открытия официального купального сезона 15 мая.

В конце прошлого года самоуправление завершило благоустройство популярной среди жителей зоны отдыха у Болдерайского карьера, где приведены в порядок как наземная, так и подводная части. С приближением официального купального сезона департамент продолжает приводить в порядок столичные пляжи.

