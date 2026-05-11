Писториус: Слова Путина о скором конце войны — обман

© Deutsche Welle 11 мая, 2026 14:20

Мир

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) считает заявления президента России Владимира Путина о якобы приближающемся завершении войны, которую он развязал против Украины обманным маневром. "Если он видит, что конец этой войны близок, то он мог бы просто ее закончить", - заявил немецкий министр в понедельник, 11 мая, во время визита в Киев.

По словам Писториуса, Путин мог бы сделать это, выведя войска из Украины или пригласив Украину к переговорам без предварительных условий. Однако вместо этого он, как и всегда, выдвигает свои условия. По мнению политика, такими заявлениями Путин пытается отвлечь внимание от собственной слабости, поскольку его армия в настоящее время практически не добивается успехов на фронте.

Писториус: Украине необходима военная помощь

Российский президент пытается добиться своих целей обманом и уловками, и именно поэтому Украину необходимо и далее укреплять в военном отношении, подчеркнул Писториус. Он сообщил о согласовании с украинской стороной дальнейших совместных инициатив в области разработки и производства беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо, чтобы обеспечить сильную позицию Киева к тому моменту действительного начала переговоров, добавил он.

Кроме того, по словам Писториуса, необходимо ясно продемонстрировать, что Украина способна успешно защитить себя. Писториус напомнил, что в прошлом в ходе переговоров Путин пытался манипулировать или отказывался от выполнения достигнутых договоренностей. Среди прочего было нарушено объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие на 9-11 мая, указал немецкий политик. "При этом именно Путин должен положить конец этой войне и этому террору", - добавил он.

Путин: Война против Украины идет к завершению

После военного парада 9 мая в Москве российский президент на пресс-конференции с журналистами кремлевского пула заявил, что война РФ против Украины идет к завершению, а Москва готова к переговорам.

Кроме того, он назвал "предпочтительным" представителем Евросоюза на переговорах об окончании войны РФ против Украины экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). Так он ответил на вопрос о том, есть ли в Западной Европе, по мнению Путина, политики, с которыми он бы мог вести диалог. Между тем в Германии, ЕС и Украине  отрицательно ответили на эту инициативу российского лидера.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

