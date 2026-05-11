Писториус: Слова Путина о скором конце войны — обман

По словам Писториуса, Путин мог бы сделать это, выведя войска из Украины или пригласив Украину к переговорам без предварительных условий. Однако вместо этого он, как и всегда, выдвигает свои условия. По мнению политика, такими заявлениями Путин пытается отвлечь внимание от собственной слабости, поскольку его армия в настоящее время практически не добивается успехов на фронте.

Писториус: Украине необходима военная помощь

Российский президент пытается добиться своих целей обманом и уловками, и именно поэтому Украину необходимо и далее укреплять в военном отношении, подчеркнул Писториус. Он сообщил о согласовании с украинской стороной дальнейших совместных инициатив в области разработки и производства беспилотных летательных аппаратов. Это необходимо, чтобы обеспечить сильную позицию Киева к тому моменту действительного начала переговоров, добавил он.

Кроме того, по словам Писториуса, необходимо ясно продемонстрировать, что Украина способна успешно защитить себя. Писториус напомнил, что в прошлом в ходе переговоров Путин пытался манипулировать или отказывался от выполнения достигнутых договоренностей. Среди прочего было нарушено объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие на 9-11 мая, указал немецкий политик. "При этом именно Путин должен положить конец этой войне и этому террору", - добавил он.

Путин: Война против Украины идет к завершению

После военного парада 9 мая в Москве российский президент на пресс-конференции с журналистами кремлевского пула заявил, что война РФ против Украины идет к завершению, а Москва готова к переговорам.

Кроме того, он назвал "предпочтительным" представителем Евросоюза на переговорах об окончании войны РФ против Украины экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). Так он ответил на вопрос о том, есть ли в Западной Европе, по мнению Путина, политики, с которыми он бы мог вести диалог. Между тем в Германии, ЕС и Украине отрицательно ответили на эту инициативу российского лидера.