Литва подписала соглашение о кредитах Европейского фонда безопасности на оборону в размере 6,4 млрд евро

Первый авансовый платеж в размере 956 млн евро будет выплачен в течение трех месяцев.

Финансирование планируется направить на развитие национальной дивизии, запасы боеприпасов, средства контрмобильности и другие нужды литовской армии.

"Одной из таких критически важных задач является создание дивизии, (...) также будут финансироваться системы противовоздушной обороны (ПВО) малой и средней дальности, артиллерийские системы, закупаться гаубицы и боеприпасы", - перечислил планы министр обороны Робертас Каунас.

Премьер-министр Инга Ругинене ранее отмечала, что большая часть средств будет направлена на усиление противовоздушной обороны.

Часть финансирования планируется выделить на помощь Украине. Предусмотрены различные меры - совместные закупки с Киевом и приобретение военной техники.

"Стоит помнить, что SAFE - это первый общеевропейский инструмент помощи Украине. Теперь у нас есть и кредит на поддержку Украины. Следующий этап помощи Украине может и должен стать одним из важных приоритетов председательства Литвы", - заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Министр финансов Криступас Вайтекунас заверил, что выделяемая сумма является значительным стимулом для бюджета страны, а безопасная Литва означает безопасную Европу.

"Уже идут разговоры о том, что, возможно, появятся и другие механизмы, которые помогут обеспечить финансирование. Мы очень надеемся, что это будут уже не кредиты, а гранты, потому что кредиты - это очень хорошо, но действующие правила Европейского союза (ЕС) несколько ограничивают наши лимиты расходов, поэтому мы очень ждем дальнейших действий", - сказал он.

Кубилюс ранее отмечал, что SAFE поощряет государства-члены к совместным закупкам, достижению скорости, масштаба и эффективности, а также посылает сигнал европейской промышленности.

По его словам, ЕС берет на себя ответственность за защиту континента от внешних угроз.

"Для того чтобы Европа была защищена от внешних угроз, очевидно, что нужен сильный восточный фланг. Восточный фланг защищает всю Европу. Поэтому восточному флангу нужна европейская солидарность и европейская финансовая поддержка. Стоит помнить, что на восточный фланг от Балтийского до Черного моря приходится две трети всех кредитов SAFE", - отметил еврокомиссар.

Согласно регламенту SAFE, срок кредита составляет 45 лет, а процентная ставка равна той, которую применяет Европейская комиссия. Кроме того, для кредита SAFE действует десятилетняя отсрочка - это означает, что сначала Литва будет платить только проценты, а через десять лет начнет возвращать кредит. Выплата кредита будет осуществляться в соответствии с действующими на тот момент рыночными условиями, поэтому процентные ставки будут различаться.

Еврокомиссар по вопросам бюджета, борьбы с мошенничеством и государственного управления Петр Серафин отметил, что в проекте долгосрочного бюджета ЕС на 2028-2034 годы на оборону, космические программы и военную мобильность предлагается выделить еще 150 млрд евро.

"Эти инвестиции особенно важны для стран восточного фланга НАТО, граничащих с Россией и Беларусью. И я не сомневаюсь, что инструмент SAFE увеличит инвестиции Литвы в оборону и безопасность в то время, когда они больше всего нужны", - сказал он.

О том, что на повышение обороноспособности Литвы из программы планируется выделить более 6,3 млрд евро, Еврокомиссия сообщила еще в сентябре прошлого года, когда было утверждено предварительное выделение 150 млрд евро финансовой поддержки для укрепления обороноспособности всего ЕС.

Первой страной, подписавшей кредитный договор по SAFE, в пятницу стала Польша. В общей сложности 19 членов ЕС представили планы по использованию этого механизма.

Оборонный бюджет Литвы в этом году составляет около 4,8 млрд евро, или 5,38% валового внутреннего продукта.