Силиня не способна руководить правительством: «Прогрессивные» пошли в атаку

Политик сообщил, что в ближайшее время премьеру будет официально направлено приглашение на заседание фракции, чтобы в среду, 13 мая, лично обсудить сложившуюся ситуацию и вопросы, связанные с работой правительства.

Одновременно Шуваев отметил, что сейчас «Прогрессивные» не видят, что Силиня способна ответственно управлять правительством, учитывая события последних дней. По его словам, необходимо выслушать объяснения премьера относительно принятых решений и коммуникации внутри коалиции.

Шуваев также раскритиковал действия главы правительства в связи с требованием об отставке министра обороны Андрис Спрудс. Он утверждает, что «Прогрессивных» заранее не информировали о возможном решении, и партия узнала о нем лишь незадолго до публичного заявления.

Политик подчеркнул, что в условиях напряженной ситуации особенно важно сохранять ответственную и скоординированную работу, а также не втягивать оборонную сферу в политические разногласия.

«Прогрессивные» надеются, что предстоящая встреча с премьером позволит прояснить дальнейшие шаги и перспективы работы правительства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером Спрудс объявил об уходе с должности. Одновременно его отставки потребовала Силиня, которая уже предложила полковнику Раивис Мелнис занять пост министра обороны, и тот согласился. Премьер считает, что министерство должен возглавлять профессионал.

Такое решение глава правительства приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли.

Сам Спрудс заявил, что уходит в отставку, принимая на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры. Одновременно продолжается оценка действий Национальных вооруженных сил после инцидентов, а также работа по укреплению системы противовоздушной обороны.

В понедельник в эфире передачи «900 секунд» на телеканале TV3 Latvia Силиня признала, что не предлагала «Прогрессивным» выдвинуть собственного кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресной встрече.

«Я ничего им не предлагала, потому что даже не могла это с ними обсудить. Они вчера не пришли на встречу», — сказала премьер, добавив, что министр культуры Агнесе Лаце подключилась к разговору, а затем отключилась.

Также утром премьер заявила, что Спрудс до сих пор ей не позвонил и не сообщил лично о своей отставке. В то же время запланированная на понедельник встреча двух должностных лиц была отменена.

Председатель правления Союз зеленых и крестьян Армандс Краузе, отвечая на вопрос о возможных дальнейших сценариях, если правительство, например, уйдет в отставку, заявил журналистам, что варианты могут быть разными, однако подробно партия их пока не обсуждала.

Краузе подчеркнул, что в сфере безопасности нет места политическим интригам и играм, поэтому необходимо действовать прагматично, чтобы назначить нового министра обороны. Он также отметил, что Союз зеленых и крестьян готов продолжать работу в коалиции, но собственного кандидата на пост министра обороны выдвигать не намерен.