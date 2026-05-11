Силиня не способна руководить правительством: «Прогрессивные» пошли в атаку

Редакция PRESS 11 мая, 2026 18:18

Новости Латвии 0 комментариев

Партия «Прогрессивные» считает, что премьер-министр Эвика Силиня больше не способна ответственно руководить правительством. При этом политическая сила обещает действовать взвешенно и сначала намерена пригласить главу правительства на разговор. Об этом в понедельник заявил руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев.

Политик сообщил, что в ближайшее время премьеру будет официально направлено приглашение на заседание фракции, чтобы в среду, 13 мая, лично обсудить сложившуюся ситуацию и вопросы, связанные с работой правительства.

Одновременно Шуваев отметил, что сейчас «Прогрессивные» не видят, что Силиня способна ответственно управлять правительством, учитывая события последних дней. По его словам, необходимо выслушать объяснения премьера относительно принятых решений и коммуникации внутри коалиции.

Шуваев также раскритиковал действия главы правительства в связи с требованием об отставке министра обороны Андрис Спрудс. Он утверждает, что «Прогрессивных» заранее не информировали о возможном решении, и партия узнала о нем лишь незадолго до публичного заявления.

Политик подчеркнул, что в условиях напряженной ситуации особенно важно сохранять ответственную и скоординированную работу, а также не втягивать оборонную сферу в политические разногласия.

«Прогрессивные» надеются, что предстоящая встреча с премьером позволит прояснить дальнейшие шаги и перспективы работы правительства.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером Спрудс объявил об уходе с должности. Одновременно его отставки потребовала Силиня, которая уже предложила полковнику Раивис Мелнис занять пост министра обороны, и тот согласился. Премьер считает, что министерство должен возглавлять профессионал.

Такое решение глава правительства приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли.

Сам Спрудс заявил, что уходит в отставку, принимая на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры. Одновременно продолжается оценка действий Национальных вооруженных сил после инцидентов, а также работа по укреплению системы противовоздушной обороны.

В понедельник в эфире передачи «900 секунд» на телеканале TV3 Latvia Силиня признала, что не предлагала «Прогрессивным» выдвинуть собственного кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресной встрече.

«Я ничего им не предлагала, потому что даже не могла это с ними обсудить. Они вчера не пришли на встречу», — сказала премьер, добавив, что министр культуры Агнесе Лаце подключилась к разговору, а затем отключилась.

Также утром премьер заявила, что Спрудс до сих пор ей не позвонил и не сообщил лично о своей отставке. В то же время запланированная на понедельник встреча двух должностных лиц была отменена.

Председатель правления Союз зеленых и крестьян Армандс Краузе, отвечая на вопрос о возможных дальнейших сценариях, если правительство, например, уйдет в отставку, заявил журналистам, что варианты могут быть разными, однако подробно партия их пока не обсуждала.

Краузе подчеркнул, что в сфере безопасности нет места политическим интригам и играм, поэтому необходимо действовать прагматично, чтобы назначить нового министра обороны. Он также отметил, что Союз зеленых и крестьян готов продолжать работу в коалиции, но собственного кандидата на пост министра обороны выдвигать не намерен.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

