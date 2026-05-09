Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Топливо, продукты и война: что на самом деле происходит с ценами

Редакция PRESS 9 мая, 2026 15:38

Важно 0 комментариев

Понятно, что многим людям проще не анализировать происходящее, а просто верить. 

С такой верой невозможно спорить при помощи объективных данных и профессиональных знаний, потому что это два разных языка. Вера — язык эмоций, а объективные факты — язык логики. Первый проще и активно используется популистами, алгоритмами медиа и интернет-троллями. Второй требует усилий и понимания — им пользуются аналитики и эксперты.

Этот текст написан именно на языке логики — для тех, кто не привык принимать всё на веру. Скорее всего, он останется непонятным людям, которые объясняют сложное ценообразование на топливном рынке одной фразой:
«Вы все врёте! Посмотрите, насколько топливо в Польше дешевле, чем в Латвии!»

Главная причина более дешёвого топлива в Польше — более низкие налоги. Никакой конспирологии. Польское правительство снизило нагрузку на потребителей, временно уменьшив ставки НДС и акцизов — причём как на дизель, так и на бензин.

Тем временем цены на бензин и дизель в Латвии сейчас значительно выше, чем в начале года, по одной простой причине: себестоимость топлива существенно выросла. Котировки Platts, на которых основаны закупочные формулы топлива, к 8 апреля по сравнению с 8 января выросли:

бензин: +525,50 USD за тонну;
дизельное топливо: +574,25 USD за тонну.
Даже с учётом временного снижения акциза на дизель с 1 апреля, такой рост мировых цен означает повышение стоимости топлива на заправках Балтии примерно на 50 центов за литр. И это не «жадность» местных торговцев, а обычная арифметика.

Потребителю важно понимать: растут не только цены на топливо. На фоне войны вокруг Ирана мировые цены на продукты питания достигли максимума за последние три года. Особенно резко выросли цены на растительные масла, а цены на мясо установили новый рекорд, говорится в отчёте ООН.

По мере роста популярности биодизеля с добавлением RME (метилового эфира рапсового масла), мировые цены на растительные масла всё сильнее связаны с ценами на дизельное топливо. Рапсовое масло используется и в пищевой промышленности, и для производства биотоплива.

Во многих странах, включая Латвию, добавление биокомпонентов в топливо является обязательным. Это означает, что покупатель растительного масла или продуктов с его содержанием фактически конкурирует за это сырьё с грузовиками и тракторами — и оплачивает эту конкуренцию из собственного кармана, даже если у него нет автомобиля.

Рост мировых цен на масла, зерно и энергоресурсы обычно через несколько месяцев приводит к подорожанию продуктов в магазинах. Для Латвии это особенно чувствительно, потому что значительная часть расходов домохозяйств приходится именно на продукты питания, а себестоимость местного производства сильно зависит от импортной энергии и топлива.

В таких условиях производители неизбежно будут повышать цены. И дело не в жадности, а в росте себестоимости. Если этого не сделать — предприятие либо обанкротится, либо будет поглощено крупным международным концерном.

Такова жёсткая логика капиталистической системы:
«Тебе выживать — им умирать».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать