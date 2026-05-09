Топливо, продукты и война: что на самом деле происходит с ценами

С такой верой невозможно спорить при помощи объективных данных и профессиональных знаний, потому что это два разных языка. Вера — язык эмоций, а объективные факты — язык логики. Первый проще и активно используется популистами, алгоритмами медиа и интернет-троллями. Второй требует усилий и понимания — им пользуются аналитики и эксперты.

Этот текст написан именно на языке логики — для тех, кто не привык принимать всё на веру. Скорее всего, он останется непонятным людям, которые объясняют сложное ценообразование на топливном рынке одной фразой:

«Вы все врёте! Посмотрите, насколько топливо в Польше дешевле, чем в Латвии!»

Главная причина более дешёвого топлива в Польше — более низкие налоги. Никакой конспирологии. Польское правительство снизило нагрузку на потребителей, временно уменьшив ставки НДС и акцизов — причём как на дизель, так и на бензин.

Тем временем цены на бензин и дизель в Латвии сейчас значительно выше, чем в начале года, по одной простой причине: себестоимость топлива существенно выросла. Котировки Platts, на которых основаны закупочные формулы топлива, к 8 апреля по сравнению с 8 января выросли:

бензин: +525,50 USD за тонну;

дизельное топливо: +574,25 USD за тонну.

Даже с учётом временного снижения акциза на дизель с 1 апреля, такой рост мировых цен означает повышение стоимости топлива на заправках Балтии примерно на 50 центов за литр. И это не «жадность» местных торговцев, а обычная арифметика.

Потребителю важно понимать: растут не только цены на топливо. На фоне войны вокруг Ирана мировые цены на продукты питания достигли максимума за последние три года. Особенно резко выросли цены на растительные масла, а цены на мясо установили новый рекорд, говорится в отчёте ООН.

По мере роста популярности биодизеля с добавлением RME (метилового эфира рапсового масла), мировые цены на растительные масла всё сильнее связаны с ценами на дизельное топливо. Рапсовое масло используется и в пищевой промышленности, и для производства биотоплива.

Во многих странах, включая Латвию, добавление биокомпонентов в топливо является обязательным. Это означает, что покупатель растительного масла или продуктов с его содержанием фактически конкурирует за это сырьё с грузовиками и тракторами — и оплачивает эту конкуренцию из собственного кармана, даже если у него нет автомобиля.

Рост мировых цен на масла, зерно и энергоресурсы обычно через несколько месяцев приводит к подорожанию продуктов в магазинах. Для Латвии это особенно чувствительно, потому что значительная часть расходов домохозяйств приходится именно на продукты питания, а себестоимость местного производства сильно зависит от импортной энергии и топлива.

В таких условиях производители неизбежно будут повышать цены. И дело не в жадности, а в росте себестоимости. Если этого не сделать — предприятие либо обанкротится, либо будет поглощено крупным международным концерном.

Такова жёсткая логика капиталистической системы:

«Тебе выживать — им умирать».