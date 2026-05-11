Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Подбросить ребёнка соседям и исчезнуть: у природы есть матери, после которых кукушка кажется милой

Редакция PRESS 11 мая, 2026 15:13

Животные 0 комментариев

Если бы человек тайно подкинул младенца в чужой дом и исчез, это выглядело бы как криминальная драма.

Но в природе такая стратегия работает миллионы лет.

Некоторые птицы и насекомые вообще не собираются строить гнездо, сидеть на яйцах и кормить птенцов. Вместо этого они находят чужих “ответственных родителей”, подбрасывают туда своё потомство — и улетают.

Самая знаменитая мошенница этого мира — кукушка.

Самка кукушки следит за чужим гнездом, выжидает момент, когда хозяева улетят, быстро подлетает, выбрасывает одно из яиц, проглатывая его прямо целиком, и оставляет своё. На всё у неё уходят секунды.

А дальше начинается настоящий триллер.

Птенец кукушки обычно вылупляется раньше остальных. Ещё слепой, почти голый и крошечный, он начинает на ощупь искать яйца или уже вылупившихся “сводных братьев”. Потом по одному заталкивает их себе на спину и выбрасывает из гнезда.

После этого приёмные родители начинают кормить только его.

И выглядит это иногда почти сюрреалистично: маленькая птичка таскает еду огромному птенцу, который уже в несколько раз больше неё самой — но всё равно продолжает орать с раскрытым красным ртом, требуя ещё.

Но кукушки — далеко не самые жуткие профессиональные “подбрасыватели детей”.

В Африке живёт большой медоуказчик — птица, чьи птенцы буквально убивают конкурентов. Мать откладывает яйцо в чужое гнездо, а вылупившийся птенец начинает кусать других малышей специальным крючковатым клювом, пока те не погибнут.

Есть и насекомые, которые выглядят как сценарий для фильма ужасов.

Личинки одного вида жуков собираются в пушистый комок и выделяют запах, имитирующий феромоны самки пчелы. Самец пытается “спариться” с этим странным комком — и личинки цепляются за него. Потом перебираются на настоящую самку пчелы, попадают в её гнездо и начинают поедать еду, приготовленную для пчелиных детей. А иногда и самих пчелиных личинок.

И самое странное — всё это работает.

Потому что между такими “паразитами” и их жертвами идёт настоящая эволюционная гонка вооружений. Одни учатся лучше маскировать яйца и обманывать чужих родителей. Другие — распознавать подмену и выбрасывать подозрительные яйца из гнезда.

Некоторые птицы уже научились создавать почти уникальный “дизайн” своих яиц, чтобы кукушке было сложнее их подделать.

Но паразиты тоже не стоят на месте.

При этом взрослые кукушки или медоуказчики не выглядят как злодеи природы. Они просто живут по стратегии, которую эволюция однажды сделала выгодной. Где-то в далёком прошлом эти виды фактически “потеряли” нормальный родительский инстинкт: перестали строить гнёзда и заботиться о птенцах самостоятельно.

Поэтому теперь их способ быть “хорошими матерями” выглядит очень своеобразно: найти чужих родителей, обмануть их и сделать всё, чтобы выжил именно твой ребёнок.

Даже если ради этого придётся выбросить остальных из гнезда.

После таких историй фраза “мама-кукушка” начинает звучать совсем иначе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать