«Мы образцовый союзник!» Браже зовет американских солдат в Латвию (3)

Латвия приветствует увеличение численности американских войск в стране. Об этом заявила глава МИД страны Байба Браже, передает Bloomberg.
 
«Мы ведем переговоры с американскими союзниками, и они также говорят, что мы являемся образцовым союзником», — заявила Браже на фоне сообщений о выводе Вооруженных сил США из Германии, отметив, что Рига была бы рада увеличению числа американских солдат.

Байба Браже не единственная, кто хочет видеть у себя больше американских военных. Ранее Польша и Литва предложили принять на своей территории новые подразделения армии США. Президент США Дональд Трамп отмечал, что рассматривает варианты передислокации сил, выведенных из Германии. Трамп также допускал отказ США от военного присутствия в Италии и Испании.

О том, что США сократят численность военного контингента в Германии на более чем 5 тыс. военнослужащих, стало известно из заявления Дональда Трампа 3 мая. «Мы собирается значительно сократить численность военного контингента и сократим его гораздо больше, чем на 5 тыс.», — отметил Трамп.

В Пентагоне чиновники пояснили CBS News, что такой шаг связан с недовольством Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали Штатам в войне с Ираном.

В Европе, согласно заявлению Европейского командования (EUCOM) Вооруженных сил США, находятся около 80 тыс. американских военнослужащих. Из них около 38 тыс. солдат находятся в Германии на постоянной и ротационной основе.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

