А теперь давайте снимем министра от СЗК: «Прогрессивные» прозрели — неладно что-то в правительстве

Редакция PRESS 11 мая, 2026 16:22

Важно 0 комментариев

Когда у «Прогрессивных» отобрали кресло министра обороны, партия внезапно открыла для себя удивительную истину: оказывается, в латвийском правительстве не только они выглядят как люди, случайно выигравшие конкурс «Собери коалицию за три часа до рассвета».

Цитируем ЛЕТА: "По итогам соответствующих выводов Государственного контроля по так называемому делу лесопромышленников требование об отставке министра сельского хозяйства Арманда Краузе (Союз зеленых и крестьян) было бы логичным, заявил в понедельник на пресс-конференции лидер фракции «Прогрессивные» в Саейме Андрис Шуваев. Он отметил, что в среду будет опубликован отчет Государственного контроля, в котором, возможно, можно будет увидеть много новых фактов. Шуваев указал, что в среду внимательно ознакомится с отчетом. «Если там будут конкретные ответственные, логично, что у нас тоже будут эти вопросы», — сказал Шуваев". (конец цитаты).

Нюанс: уголовное дело по подозрению в махинациях с ценами Latvijas valsts meži было возбуждено Генеральной прокуратурой 23 марта 2026 года. Об этом прокуратура сообщила публично 25 марта. Марта, господа!

Но до мая всё было прекрасно. Пока свой министр обороны от "Прогрессивных" сидел в кабинете, можно было рассуждать о ценностях, инклюзивности, климатической тревоге и правах куриц на эмоциональную безопасность. Но стоило коалиционным партнёрам аккуратно выпнуть «Прогрессивных» из министерского кресла как выяснилось: остальные министры тоже не святые. Более того — некоторые, возможно, утопили десятки миллионов евро с грацией пьяного лесоруба на болоте.

И тут лидер фракции Андрис Шуваев внезапно прозрел.

Оказывается, по делу лесопромышленников есть уголовное дело. Оказывается, Государственный контроль что-то там накопал. Оказывается, министр сельского хозяйства Арманд Краузе почему-то до сих пор не идёт собирать коробки из кабинета. А премьер Силиня его ещё и защищает. Какая неожиданность. Просто сюжет уровня: «Капитан “Титаника” с удивлением обнаружил воду в трюме».

Самое трогательное — это тон «Прогрессивных». Они не требуют справедливости. Они требуют равенства. Если уж их публично унизили и лишили портфеля, то почему остальные сидят спокойно? Почему одним политическая гильотина, а другим — тёплый плед, чай и пресс-конференция о стабильности коалиции?

Политика вообще напоминает коммунальную квартиру. Пока воняет только из соседской кухни — все молчат. Но если отключили горячую воду тебе, ты немедленно начинаешь интересоваться, почему у соседа вообще есть газ.

Теперь «Прогрессивные» с выражением лиц школьников, которых выгнали с дискотеки, обещают внимательно читать отчёт Госконтроля. Очень внимательно. Практически с лупой. Потому что внезапно выяснилось: коррупция, неэффективность и освоение миллионов — это не абстрактные слова для предвыборных дебатов, а отличный инструмент политической мести.

И самое смешное здесь даже не 50 миллионов евро, фигурирующих в уголовном деле. И не министр Краузе.

Самое смешное — это внезапное моральное пробуждение людей, которые ещё вчера были абсолютно уверены: правительство работает прекрасно. Просто кресла должны были оставаться их.

P.S. Что касается отставки Краузе (кстати, председателя правления СЗК), затребовать которую грозятся "Прогрессивные", то на неё, разумеется, Силиня не пойдет. Главный политический лох нынешней коалиции уже назначен - и это не СЗК. Так что "Прогрессивным" придется обтекать, раз не умеют впитывать. Как раньше говорили: "А обтечёшь - ещё придёшь"

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

