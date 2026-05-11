Выстрелы в Пурвциемсе: пенсионер стрелял из окна квартиры

Редакция PRESS 11 мая, 2026 20:52

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу, 8 мая, во второй половине дня Государственная получила вызов от жителей микрорайона Пурвциемс в Риге. Люди сообщили, что заметили человека, который стрелял по диким птицам из окна многоквартирного дома, и одна из птиц, предположительно, погибла, говорится на сайте полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники Северного управления Рижского регионального управления Госполиции. Возле многоквартирного дома была обнаружена мертвая ворона. Полицейские выяснили у жителей, из какой квартиры велась стрельба.

В квартире правоохранители задержали 69-летнего мужчину и изъяли у него оружие, которым, предположительно, оказалась малокалиберная пневматическая винтовка. Свои действия мужчина объяснил тем, что ему мешало карканье ворон.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по второй части статьи 230 Уголовного закона — за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы или пробационный надзор с запретом на содержание определенных или любых видов животных сроком до пяти лет.

В рамках уголовного процесса назначены необходимые экспертизы для закрепления доказательств.

Госполиция обращает внимание, что стрельба по птицам является не только жестоким обращением с животными, но и создает серьезную угрозу для жителей. Подозреваемому на время следствия применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В Госполиции также напоминают, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

