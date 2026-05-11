Выстрелы в Пурвциемсе: пенсионер стрелял из окна квартиры

На место происшествия прибыли сотрудники Северного управления Рижского регионального управления Госполиции. Возле многоквартирного дома была обнаружена мертвая ворона. Полицейские выяснили у жителей, из какой квартиры велась стрельба.

В квартире правоохранители задержали 69-летнего мужчину и изъяли у него оружие, которым, предположительно, оказалась малокалиберная пневматическая винтовка. Свои действия мужчина объяснил тем, что ему мешало карканье ворон.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по второй части статьи 230 Уголовного закона — за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы или пробационный надзор с запретом на содержание определенных или любых видов животных сроком до пяти лет.

В рамках уголовного процесса назначены необходимые экспертизы для закрепления доказательств.

Госполиция обращает внимание, что стрельба по птицам является не только жестоким обращением с животными, но и создает серьезную угрозу для жителей. Подозреваемому на время следствия применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В Госполиции также напоминают, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.