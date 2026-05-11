Президент Финляндии призвал Европу начать прямой диалог с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу повести прямой диалог с Россией. "Пришло время начать переговоры с Россией. Когда это произойдет, я не знаю", - заявил Стубб в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном в понедельник, 11 мая.

Если политика США в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, значит, европейцам следует самим вступить в прямое общение с Москвой, считает он. "Мы обсуждали с европейскими лидерами, кто будет устанавливать контакт, мы пока не знаем", - сказал глава финского государства.

Александр Стубб подчеркнул, что все действия должны быть согласованы между европейскими государствами. "Будет это специальный посланник или группа лидеров, мы увидим", - добавил он.

После военного парада 9 мая в Москве президент России Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами кремлевского пула заявил, что война РФ против Украины идет к завершению и что Москва готова к переговорам. На вопрос, есть ли, по его мнению, в Западной Европе политики, с которыми он бы мог вести диалог, Путин ответил, что для него лично "предпочтительнее" бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder).

В Германии, ЕС и Украине уже отвергли кандидатуру Шрёдера в качестве переговорщика с Россией от Европейского Союза.