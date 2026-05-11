Сомнительное достижение: в Латвии аномально высокий уровень тюремного населения

Согласно свежим данным Eurostat, в 2024 году в странах Евросоюза за решеткой находились 508 746 человек. Это на 2% больше, чем годом ранее. Интересно, что общая численность узников в Европе стабильно снижалась с 2012 года (тогда их было более полумиллиона) и достигла исторического минимума в пандемийном 2020 году. Однако с тех пор маятник качнулся в обратную сторону: рост за последние четыре года составил почти 10%.

В среднем по ЕС на каждые 100 тысяч жителей сегодня приходится 113 заключенных. Латвийские показатели на этом фоне выглядят пугающе. Латвия прочно закрепилась в тройке лидеров по «плотности» тюремного населения:

Венгрия - 193 заключенных на 100 тысяч жителей;

Польша - 191;

Латвия - 187.

Для сравнения: в Финляндии этот коэффициент составляет всего 57, в Нидерландах - 67, а в Дании и Германии - по 70. Разрыв с благополучными соседями - почти трехкратный.

Ситуация в Латвии ухудшается стремительно. Если в 2023 году на 100 тысяч населения приходилось 173 заключенных, то всего за год показатель подскочил на 8%. Более того, нынешние цифры стали рекордными с 2017 года, когда коэффициент составлял 193.

Проблема не только в количестве осужденных, но и в том, где их размещать. В 2024 году сразу 14 стран Евросоюза столкнулись с проблемой переполненности тюрем. Это критическая ситуация, при которой количество арестантов превышает официальную вместимость исправительных учреждений.

Критический порог превышен в следующих странах:

Кипр - коэффициент заполняемости 227,6 (рекордный перебор);

Словения - 134,2;

Франция - 129,3.

Латвия пока справляется с размещением спецконтингента, но при сохранении нынешних темпов роста нагрузки на пенитенциарную систему, вопрос «что знают власти?» перестает быть риторическим. Похоже, расширение тюремных площадей - это осознанная стратегия на фоне неутешительных трендов.