Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Сомнительное достижение: в Латвии аномально высокий уровень тюремного населения

Редакция PRESS 11 мая, 2026 16:34

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Пока в Риге рассуждают о гуманности правосудия, сухие цифры статистики рисуют иную картину. В Латвии зафиксирован аномально высокий для Европы уровень концентрации тюремного населения, и эта кривая уверенно ползет вверх. Новая тюрьма в Лиепае, открытая недавно, на этом фоне выглядит не просто строительным проектом, а насущной необходимостью.

Согласно свежим данным Eurostat, в 2024 году в странах Евросоюза за решеткой находились 508 746 человек. Это на 2% больше, чем годом ранее. Интересно, что общая численность узников в Европе стабильно снижалась с 2012 года (тогда их было более полумиллиона) и достигла исторического минимума в пандемийном 2020 году. Однако с тех пор маятник качнулся в обратную сторону: рост за последние четыре года составил почти 10%.

В среднем по ЕС на каждые 100 тысяч жителей сегодня приходится 113 заключенных. Латвийские показатели на этом фоне выглядят пугающе. Латвия прочно закрепилась в тройке лидеров по «плотности» тюремного населения:

Венгрия - 193 заключенных на 100 тысяч жителей;
Польша - 191;
Латвия - 187.

Для сравнения: в Финляндии этот коэффициент составляет всего 57, в Нидерландах - 67, а в Дании и Германии - по 70. Разрыв с благополучными соседями - почти трехкратный.

Ситуация в Латвии ухудшается стремительно. Если в 2023 году на 100 тысяч населения приходилось 173 заключенных, то всего за год показатель подскочил на 8%. Более того, нынешние цифры стали рекордными с 2017 года, когда коэффициент составлял 193.

Проблема не только в количестве осужденных, но и в том, где их размещать. В 2024 году сразу 14 стран Евросоюза столкнулись с проблемой переполненности тюрем. Это критическая ситуация, при которой количество арестантов превышает официальную вместимость исправительных учреждений.

Критический порог превышен в следующих странах:

Кипр - коэффициент заполняемости 227,6 (рекордный перебор);
Словения - 134,2;
Франция - 129,3.

Латвия пока справляется с размещением спецконтингента, но при сохранении нынешних темпов роста нагрузки на пенитенциарную систему, вопрос «что знают власти?» перестает быть риторическим. Похоже, расширение тюремных площадей - это осознанная стратегия на фоне неутешительных трендов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать