Сумку с «флагом» — вижу, орла с крестом не вижу: так что у нашей полиции со зрением?

Редакция PRESS 12 мая, 2026 11:25

0 комментариев

Мы уже писали про разлетевшийся по соцсетям ролик, в котором сотрудники муниципальной полиции требуют у женщины с сине-бело-красной сумкой предъявить документ, удостоверяющий личность. В тоже время по дорогам разъезжают машины с символами, напоминающими нацистские - и что? И ничего. Или это другое?

Напомним, что 9 мая нынешнего года у мемориале в Саласпилсе. Женщина привлекла внимание сотрудников полиции из-за своей сумки, цвета которой отдалённо напоминают российский флаг, хотя полосы на сумке расположены иначе и оттенки красного и синего цветов с флагом РФ не совпадают. Если смотреть с одной стороны, то это флаг Франции, а если перевернуть - флаг Голландии. Как выяснилось, сумка вообще не имеет никакой "национальности" и оформлена в брендовые цвета модного дома Tommy Hilfiger.

Кто-то скажет: "Подумаешь, ошибочка вышла! Полицейские не обязаны знать как выглядит флаг страны-агрессора!" Во-первых, обязаны, раз уж он нынче запрещен и причисляется к символике, прославляющей агрессию. А во-вторых... вот тут интереснее.  

Вообще то закон запрещает в Латвии демонстрацию символов тоталитарных режимов. Третий рейх - вполне себе тоталитарный режим, не правда ли? Так вот пару недель назад наш читатель прислал фотографию из Лиепаи: на багажнике машины красуется знак, очень напоминающий немецкий "Имперский орел" с Железным крестом. Изображение явно стилизовано под символику Третьго рейха. По крайней мере, куда очевиднее, чем сумка Tommy Hilfiger под российский флаг. 

"Разве это не символы, прославляющие тоталитарный режим?" - спросил наш читатель. Мы обратились в Госполицию с просьбой прокомментировать, попадает ли эта символика под запреты закона... И если подпадает, почему не приняты меры. Однако, вот уже две недели мы не можем получить от полиции никакого ответа. Получается, что стражи порядка сумку Tommy Hilfiger у мемориала в Саласпилсе видят и реакция мгновенная, а машина с символикой, стилизованной под нацистскую, их не интересует от слова совсем? Почему бы это? 

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

