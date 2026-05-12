Сумку с «флагом» — вижу, орла с крестом не вижу: так что у нашей полиции со зрением?

Напомним, что 9 мая нынешнего года у мемориале в Саласпилсе. Женщина привлекла внимание сотрудников полиции из-за своей сумки, цвета которой отдалённо напоминают российский флаг, хотя полосы на сумке расположены иначе и оттенки красного и синего цветов с флагом РФ не совпадают. Если смотреть с одной стороны, то это флаг Франции, а если перевернуть - флаг Голландии. Как выяснилось, сумка вообще не имеет никакой "национальности" и оформлена в брендовые цвета модного дома Tommy Hilfiger.

Кто-то скажет: "Подумаешь, ошибочка вышла! Полицейские не обязаны знать как выглядит флаг страны-агрессора!" Во-первых, обязаны, раз уж он нынче запрещен и причисляется к символике, прославляющей агрессию. А во-вторых... вот тут интереснее.

Вообще то закон запрещает в Латвии демонстрацию символов тоталитарных режимов. Третий рейх - вполне себе тоталитарный режим, не правда ли? Так вот пару недель назад наш читатель прислал фотографию из Лиепаи: на багажнике машины красуется знак, очень напоминающий немецкий "Имперский орел" с Железным крестом. Изображение явно стилизовано под символику Третьго рейха. По крайней мере, куда очевиднее, чем сумка Tommy Hilfiger под российский флаг.

"Разве это не символы, прославляющие тоталитарный режим?" - спросил наш читатель. Мы обратились в Госполицию с просьбой прокомментировать, попадает ли эта символика под запреты закона... И если подпадает, почему не приняты меры. Однако, вот уже две недели мы не можем получить от полиции никакого ответа. Получается, что стражи порядка сумку Tommy Hilfiger у мемориала в Саласпилсе видят и реакция мгновенная, а машина с символикой, стилизованной под нацистскую, их не интересует от слова совсем? Почему бы это?