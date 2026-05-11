Из соображений безопасности было принято решение эвакуировать учеников и персонал школы в Дом культуры Пастенде. Позже детей решили отпустить по домам, поскольку проверка здания школы заняла продолжительное время.

Сегодня около полудня на тот же электронный адрес школы поступило повторное анонимное письмо. В нем отправитель заявил, что первое сообщение было лишь «тестом», а настоящие угрозы еще впереди.

В настоящее время руководство школы в тесном сотрудничестве с государственными структурами оценивает ситуацию и решает, как действовать дальше, в том числе — будут ли занятия завтра проходить очно или дистанционно.

Ранее подобные письма с угрозами уже рассылались массово. Например, в 2024 году несколько школ в первый день нового учебного года получили электронные письма с «угрозами низкого уровня риска».

А осенью 2023 года около 300 школ по всей Латвии получили электронные письма с угрозами.