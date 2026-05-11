В Литве средняя цена электроэнергии также увеличилась в 2,1 раза — до 100,36 евро за МВт·ч, а в Эстонии выросла на 94% и составила 79,18 евро за МВт·ч.

Разницу цен между странами Балтии определяли недостаточная мощность межсистемных соединений, а также плановые ремонтные работы на линиях с 30 апреля по 16 мая. На прошлой неделе пропускная способность передачи электроэнергии из Эстонии в Латвию была снижена на 72 мегаватта (МВт), а в завершающие дни ремонта ограничение составит 22 МВт.

Цена в системе Nord Pool выросла до 100,68 евро за МВт·ч, что на 82% больше, чем неделей ранее.

Оптовые цены на электроэнергию на прошлой неделе выросли по всему региону Северной Европы и Балтии. Основной причиной стало снижение выработки ветряных электростанций. В странах Балтии дополнительное влияние оказали рост потребления электроэнергии и сокращение импорта из четвертой торговой зоны Швеции (SE4) на 31%, что было связано с более высоким уровнем цен в этом регионе.

Выработка ветряных электростанций в регионе Nord Pool по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 18%, а в Балтии — на 3%. В то же время производство солнечной энергии в регионе Nord Pool выросло на 5%, а в Балтии — на 17%.

Одновременно доступность атомных электростанций Северных стран сократилась на 7% и составила 59%.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool достигло 7255 гигаватт-часов (ГВт·ч), а объем производства составил 7751 ГВт·ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 2% — до 474 ГВт·ч. В Латвии потребление сократилось на 6% по сравнению с предыдущей неделей и составило 124 ГВт·ч. В Эстонии потребление снизилось на 12% — до 130 ГВт·ч, тогда как в Литве было потреблено 220 ГВт·ч электроэнергии, что на 18% больше, чем неделей ранее.

Производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 7% и достигло 438 ГВт·ч. В Латвии объем выработки сократился на 3% — до 116 ГВт·ч. В Эстонии производство выросло на 22% — до 102 ГВт·ч, а в Литве увеличилось на 7% — до 220 ГВт·ч.

На прошлой неделе объем производства по отношению к потреблению в Латвии составил 94%, в Эстонии — 78%, а в Литве — 100%. В целом страны Балтии обеспечили собственным производством 92% потребляемой в регионе электроэнергии.