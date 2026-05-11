Более чем в два раза! Цены на электричество в Латвии растут как на дрожжах (1)

© LETA 11 мая, 2026 17:37

Новости Латвии 1 комментариев

Средняя цена электроэнергии на прошлой неделе в Латвии выросла в 2,1 раза и составила 100,19 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили агентству LETA в Latvenergo.

В Литве средняя цена электроэнергии также увеличилась в 2,1 раза — до 100,36 евро за МВт·ч, а в Эстонии выросла на 94% и составила 79,18 евро за МВт·ч.

Разницу цен между странами Балтии определяли недостаточная мощность межсистемных соединений, а также плановые ремонтные работы на линиях с 30 апреля по 16 мая. На прошлой неделе пропускная способность передачи электроэнергии из Эстонии в Латвию была снижена на 72 мегаватта (МВт), а в завершающие дни ремонта ограничение составит 22 МВт.

Цена в системе Nord Pool выросла до 100,68 евро за МВт·ч, что на 82% больше, чем неделей ранее.

Оптовые цены на электроэнергию на прошлой неделе выросли по всему региону Северной Европы и Балтии. Основной причиной стало снижение выработки ветряных электростанций. В странах Балтии дополнительное влияние оказали рост потребления электроэнергии и сокращение импорта из четвертой торговой зоны Швеции (SE4) на 31%, что было связано с более высоким уровнем цен в этом регионе.

Выработка ветряных электростанций в регионе Nord Pool по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 18%, а в Балтии — на 3%. В то же время производство солнечной энергии в регионе Nord Pool выросло на 5%, а в Балтии — на 17%.

Одновременно доступность атомных электростанций Северных стран сократилась на 7% и составила 59%.

Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool достигло 7255 гигаватт-часов (ГВт·ч), а объем производства составил 7751 ГВт·ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 2% — до 474 ГВт·ч. В Латвии потребление сократилось на 6% по сравнению с предыдущей неделей и составило 124 ГВт·ч. В Эстонии потребление снизилось на 12% — до 130 ГВт·ч, тогда как в Литве было потреблено 220 ГВт·ч электроэнергии, что на 18% больше, чем неделей ранее.

Производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 7% и достигло 438 ГВт·ч. В Латвии объем выработки сократился на 3% — до 116 ГВт·ч. В Эстонии производство выросло на 22% — до 102 ГВт·ч, а в Литве увеличилось на 7% — до 220 ГВт·ч.

На прошлой неделе объем производства по отношению к потреблению в Латвии составил 94%, в Эстонии — 78%, а в Литве — 100%. В целом страны Балтии обеспечили собственным производством 92% потребляемой в регионе электроэнергии.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

