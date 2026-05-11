Силиня уйдет с поста? Ашераденс назвал вероятного кандидата в премьер-министры

"Никаких противоположных сигналов я не слышал. Ясно, что будет", - сказал Ашераденс, отвечая на вопрос, станет ли Силиня кандидатом партии в премьеры.

Ее кандидатуру "Новому Единству" еще предстоит выдвинуть официально.

Как сообщалось, своих кандидатов на пост премьер-министра уже объявили несколько партий. Кандидатом "Прогрессивных" в премьеры будет руководитель парламентской фракции Андрис Шуваев, Крестьянского союза Латвии - министр экономики Виктор Валайнис, оппозиционного Национального объединения - Илзе Индриксоне, оппозиционной партии "Латвия на первом месте" - Айнарс Шлесерс.