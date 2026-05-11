Риск хантавируса минимален: в Латвии фиксируют лишь несколько случаев в год

Хантавирус — это редкое респираторное заболевание, которое обычно передается от инфицированных грызунов и может вызывать нарушения дыхания и работы сердца, а также геморрагическую лихорадку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что на круизном судне Hondius, ходящем под флагом Нидерландов, произошла передача вируса от человека к человеку. На борту умерли трое пассажиров — пожилая супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии, а еще в семи случаях ВОЗ подозревает заражение этим вирусом.

По мнению ВОЗ, цепочка заражения началась с нидерландской пары, которая могла заразиться еще до посадки на судно. В настоящее время заболевшие и установленные контактные лица находятся на карантине и под медицинским наблюдением, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

SPKC продолжает следить за развитием ситуации. В Латвии случаи заражения хантавирусом фиксируются относительно редко — в последние годы регистрировалось от трех до шести случаев в год. В странах Евросоюза и Европейской экономической зоны ежегодно выявляется примерно от 1500 до 5000 случаев инфекции.

В Европе и Азии распространена форма хантавирусной инфекции, вызывающая нарушения работы почек и симптомы, похожие на грипп — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. В Южной и Северной Америке циркулируют другие виды хантавирусов, которые могут вызывать более тяжелую форму заболевания, поражающую легкие и сердце — кардиопульмональный синдром.

Хотя общий риск для путешественников остается низким, специалисты SPKC призывают жителей Латвии быть информированными о возможных путях заражения и мерах профилактики, особенно во время походов и поездок в сельские районы.

SPKC поясняет, что хантавирусы — это группа вирусов, переносчиками которых в основном являются грызуны: мыши, крысы, землеройки, кроты и другие животные. Человек может заразиться, вдыхая аэрозоли или пыль, содержащие частицы мочи, экскрементов или слюны инфицированных животных, а также при тесном контакте с выделениями грызунов, самими животными или загрязненными поверхностями.

Чаще всего контакт происходит в местах обитания грызунов или в редко используемых хозяйственных помещениях. Риск существенно возрастает при плохой санитарии и большом количестве грызунов, о присутствии которых свидетельствуют экскременты и другие следы. Туристы могут столкнуться с грызунами и на природе, например, в местах наблюдения за животными, где их подкармливают.

SPKC отмечает, что лишь относительно небольшая часть путешественников попадает в такие условия. В группу риска также входят люди, длительно проживающие вместе с местными жителями или находящиеся во временных лагерях. Грызунов могут привлекать палатки, особенно в холодное время года и при нехватке пищи.

Во время поездок, особенно в природные туристические зоны, кемпинги и сельскую местность, жителям рекомендуется регулярно мыть руки с мылом и водой, особенно после контакта с потенциально загрязненной средой. Если воды нет, следует использовать дезинфицирующие средства для рук.

SPKC также советует выбирать чистые и хорошо ухоженные места для ночлега без признаков присутствия грызунов — экскрементов, прогрызенных отверстий, дыр в стенах или нор. Не следует оставлять продукты открытыми — их нужно хранить в закрытых контейнерах.

Кроме того, жителей призывают избегать мест со скоплением мусора или стоячей воды, соблюдать правила гигиены в кемпингах, употреблять только безопасную питьевую воду — бутилированную или кипяченую, а также не есть продукты, которые могли контактировать с грызунами.

Фрукты и овощи рекомендуется тщательно мыть или очищать от кожуры. SPKC подчеркивает, что нельзя трогать живых или мертвых грызунов и их выделения. Следует избегать грязных, плохо проветриваемых и пыльных помещений — сараев и складов, где могут находиться экскременты грызунов, особенно в виде сухой пыли. Также важно не поднимать пыль в воздух, чтобы не вдыхать ее.

Жителям рекомендуют носить закрытую обувь в сельской местности, при необходимости использовать перчатки, перед поездкой консультироваться с врачом о возможных рисках в конкретном регионе, следить за актуальной информацией о распространении инфекционных заболеваний и учитывать рекомендации местных органов здравоохранения.

В центре отмечают, что грызуны могут переносить не только хантавирус, но и ряд других инфекционных заболеваний, поэтому перечисленные меры помогают защититься и от них.

Симптомы хантавирусной инфекции обычно появляются через одну–шесть недель после заражения. Заболевание чаще всего начинается с симптомов, напоминающих грипп: высокой температуры не ниже 38 градусов, боли в мышцах, озноба, острых кишечных симптомов — тошноты, рвоты, диареи и болей в животе, а также острых респираторных симптомов — кашля, одышки, боли в груди и затрудненного дыхания.

При появлении таких симптомов после поездки, особенно после пребывания в сельской местности или местах с возможным контактом с грызунами, SPKC рекомендует немедленно связаться с врачом по телефону и сообщить о симптомах и маршруте путешествия.

SPKC также подготовил для профессиональных медицинских ассоциаций и больниц информацию об Андском хантавирусе, его диагностике и действиях в случае выявления заболевания.