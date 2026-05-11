Риск хантавируса минимален: в Латвии фиксируют лишь несколько случаев в год

© LETA 11 мая, 2026 18:13

Новости Латвии

Центр по контролю заболеваний (SPKC) подчеркивает, что риск заражения Андским хантавирусом для жителей Европы остается очень низким. 

Хантавирус — это редкое респираторное заболевание, которое обычно передается от инфицированных грызунов и может вызывать нарушения дыхания и работы сердца, а также геморрагическую лихорадку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что на круизном судне Hondius, ходящем под флагом Нидерландов, произошла передача вируса от человека к человеку. На борту умерли трое пассажиров — пожилая супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии, а еще в семи случаях ВОЗ подозревает заражение этим вирусом.

По мнению ВОЗ, цепочка заражения началась с нидерландской пары, которая могла заразиться еще до посадки на судно. В настоящее время заболевшие и установленные контактные лица находятся на карантине и под медицинским наблюдением, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

SPKC продолжает следить за развитием ситуации. В Латвии случаи заражения хантавирусом фиксируются относительно редко — в последние годы регистрировалось от трех до шести случаев в год. В странах Евросоюза и Европейской экономической зоны ежегодно выявляется примерно от 1500 до 5000 случаев инфекции.

В Европе и Азии распространена форма хантавирусной инфекции, вызывающая нарушения работы почек и симптомы, похожие на грипп — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. В Южной и Северной Америке циркулируют другие виды хантавирусов, которые могут вызывать более тяжелую форму заболевания, поражающую легкие и сердце — кардиопульмональный синдром.

Хотя общий риск для путешественников остается низким, специалисты SPKC призывают жителей Латвии быть информированными о возможных путях заражения и мерах профилактики, особенно во время походов и поездок в сельские районы.

SPKC поясняет, что хантавирусы — это группа вирусов, переносчиками которых в основном являются грызуны: мыши, крысы, землеройки, кроты и другие животные. Человек может заразиться, вдыхая аэрозоли или пыль, содержащие частицы мочи, экскрементов или слюны инфицированных животных, а также при тесном контакте с выделениями грызунов, самими животными или загрязненными поверхностями.

Чаще всего контакт происходит в местах обитания грызунов или в редко используемых хозяйственных помещениях. Риск существенно возрастает при плохой санитарии и большом количестве грызунов, о присутствии которых свидетельствуют экскременты и другие следы. Туристы могут столкнуться с грызунами и на природе, например, в местах наблюдения за животными, где их подкармливают.

SPKC отмечает, что лишь относительно небольшая часть путешественников попадает в такие условия. В группу риска также входят люди, длительно проживающие вместе с местными жителями или находящиеся во временных лагерях. Грызунов могут привлекать палатки, особенно в холодное время года и при нехватке пищи.

Во время поездок, особенно в природные туристические зоны, кемпинги и сельскую местность, жителям рекомендуется регулярно мыть руки с мылом и водой, особенно после контакта с потенциально загрязненной средой. Если воды нет, следует использовать дезинфицирующие средства для рук.

SPKC также советует выбирать чистые и хорошо ухоженные места для ночлега без признаков присутствия грызунов — экскрементов, прогрызенных отверстий, дыр в стенах или нор. Не следует оставлять продукты открытыми — их нужно хранить в закрытых контейнерах.

Кроме того, жителей призывают избегать мест со скоплением мусора или стоячей воды, соблюдать правила гигиены в кемпингах, употреблять только безопасную питьевую воду — бутилированную или кипяченую, а также не есть продукты, которые могли контактировать с грызунами.

Фрукты и овощи рекомендуется тщательно мыть или очищать от кожуры. SPKC подчеркивает, что нельзя трогать живых или мертвых грызунов и их выделения. Следует избегать грязных, плохо проветриваемых и пыльных помещений — сараев и складов, где могут находиться экскременты грызунов, особенно в виде сухой пыли. Также важно не поднимать пыль в воздух, чтобы не вдыхать ее.

Жителям рекомендуют носить закрытую обувь в сельской местности, при необходимости использовать перчатки, перед поездкой консультироваться с врачом о возможных рисках в конкретном регионе, следить за актуальной информацией о распространении инфекционных заболеваний и учитывать рекомендации местных органов здравоохранения.

В центре отмечают, что грызуны могут переносить не только хантавирус, но и ряд других инфекционных заболеваний, поэтому перечисленные меры помогают защититься и от них.

Симптомы хантавирусной инфекции обычно появляются через одну–шесть недель после заражения. Заболевание чаще всего начинается с симптомов, напоминающих грипп: высокой температуры не ниже 38 градусов, боли в мышцах, озноба, острых кишечных симптомов — тошноты, рвоты, диареи и болей в животе, а также острых респираторных симптомов — кашля, одышки, боли в груди и затрудненного дыхания.

При появлении таких симптомов после поездки, особенно после пребывания в сельской местности или местах с возможным контактом с грызунами, SPKC рекомендует немедленно связаться с врачом по телефону и сообщить о симптомах и маршруте путешествия.

SPKC также подготовил для профессиональных медицинских ассоциаций и больниц информацию об Андском хантавирусе, его диагностике и действиях в случае выявления заболевания.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

