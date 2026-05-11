Стреляем не хуже украинцев: Страутманис завоевал серебряную медаль

Страутманис набрал 569 очков, показав второй результат. Золотую медаль с 571 очком выиграл украинец Володимир Пастернак. Тройку лучших с 569 очками замкнул еще один представитель Украины — Павло Коростильников.

Среди других латвийских спортсменов Эрнестс Эрбс с 551 очком занял 22-е место, Рихард Зорге с 549 очками стал 26-м, а Эмилс Васерманис с 545 очками завершил соревнования на 29-й позиции. В командном зачете Страутманис, Эрбс и Васерманис заняли шестое место.

Чемпионат Европы в Хорватии продлится до конца недели.