«Пожалуйста, не трогайте!» Женщина еле отбилась от рук насильника в трамвае

«Он осмотрел меня с головы до ног, а затем начал гладить мою ногу, резко пытаясь продвинуть руку все дальше. Я сразу отреагировала, сказав: “Пожалуйста, не трогайте меня и дайте мне выйти”, однако он несколько раз проигнорировал мою просьбу и продолжал сидеть, не пропуская меня», — описывает тревожную ситуацию женщина. Мужчина был уже годах, около 40-50, пах алкоголем и был одет в темно-синюю одежду, видимо в спортивный костюм.

По ее словам, вырваться удалось только благодаря двум пассажирам, которые заметили происходящее и вмешались, чтобы помочь. Женщина написала заявление в полицию.

"От всего сердца хочу сказать ОГРОМНОЕ спасибо этим двум людям. Сейчас так часто слышим, что люди делают вид, что не видят происходящего, поэтому я ценю еще больше, что не побоялись ввязаться," - написала она, желая выразить благодарность людям, которые не остались в стороне.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2024 года депутаты парламента в окончательном чтении поддержали поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере государственного управления, общественного порядка и использования государственного языка. Они предусматривают административную ответственность за сексуальные домогательства.

За сексуальные домогательства — то есть нежелательные для человека физические, устные или письменные действия сексуального характера, направленные на унижение достоинства и создающие запугивающую, враждебную, унизительную или оскорбительную обстановку — теперь может быть назначен штраф до 700 евро.