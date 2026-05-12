«Он видел войну!» Украина одобряет Мелниса, как министра обороны Латвии (4)

Руководитель канцелярии президента Украины Кирило Буданов публично выразил поддержку выдвижению полковника Райвиса Мелниса на пост министра обороны Латвии, подчеркнув его опыт работы в зоне боевых действий в Украине.

Буданов в социальных сетях поблагодарил ушедшего в отставку министра обороны Андриса Спрудса за плодотворное сотрудничество и поддержку Украины.

Одновременно он положительно оценил решение выдвинуть кандидатуру Мелниса на пост нового министра. «Мы хорошо знаем полковника по его работе в Украине: он своими глазами видел войну в Донецкой области, Харьковской области и Запорожье», — говорится в заявлении Буданова.

Также Буданов выразил надежду на дальнейшее расширение стратегического сотрудничества между двумя странами, особенно в сфере обмена военным опытом, развития оборонной промышленности, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Как уже сообщалось, Спрудс вечером в воскресенье объявил об уходе в отставку, а одновременно его демиссии потребовала премьер-министр Эвика Силиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и тот, как сообщается, согласился. Премьер считает, что министерство должен возглавлять профессионал.
 
 
 
 

Комментарии (4)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (4)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (4)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (4)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (4)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (4)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (4)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (4)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

