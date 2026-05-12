Буданов в социальных сетях поблагодарил ушедшего в отставку министра обороны Андриса Спрудса за плодотворное сотрудничество и поддержку Украины.

Одновременно он положительно оценил решение выдвинуть кандидатуру Мелниса на пост нового министра. «Мы хорошо знаем полковника по его работе в Украине: он своими глазами видел войну в Донецкой области, Харьковской области и Запорожье», — говорится в заявлении Буданова.

Также Буданов выразил надежду на дальнейшее расширение стратегического сотрудничества между двумя странами, особенно в сфере обмена военным опытом, развития оборонной промышленности, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Как уже сообщалось, Спрудс вечером в воскресенье объявил об уходе в отставку, а одновременно его демиссии потребовала премьер-министр Эвика Силиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и тот, как сообщается, согласился. Премьер считает, что министерство должен возглавлять профессионал.








