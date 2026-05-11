Учёные нашли в «Аде» Данте то, чего там никто не ждал: Сатана мог быть астероидом

Речь идёт о падении Сатаны. Обычно его воспринимают как символическое падение с небес. Но Тимоти Бербери из Университета Маршалла предлагает посмотреть на это иначе: а что если у Данте Сатана ведёт себя как гигантский космический объект, который врезается в Землю?

По этой версии, Сатана падает в Южное полушарие, пробивает земную толщу и устремляется к центру планеты. От удара земля смещается, появляются чудовищные воронки, а на противоположной стороне мира поднимается гора Чистилища.

Иными словами, Данте мог вообразить не просто ад под землёй, а последствия планетарного удара — за сотни лет до того, как наука всерьёз начала понимать метеориты, астероиды и ударные кратеры.

Особенно эффектно выглядит сравнение девяти кругов ада с гигантскими кольцевыми кратерами, которые сегодня находят на Луне, Венере и других небесных телах. Такие структуры действительно могут возникать после столкновения с крупным космическим телом.

Бербери также сравнивает масштаб воображаемой катастрофы у Данте с ударом астероида Чиксулуб, который связывают с исчезновением динозавров. А сам Сатана в этой трактовке напоминает не только падшего ангела, но и колоссальный «ударник», который не разрушился полностью после столкновения.

Исследователь не утверждает, что Данте обладал современной астрофизикой. Но он считает, что поэт мог интуитивно представить небесное тело как силу, способную менять Землю. Для своего времени это было почти дерзко: средневековая картина мира ещё во многом опиралась на идею совершенных и неизменных небес.

Теперь «Ад» можно читать не только как путешествие по грехам и наказаниям, но и как странный древний мысленный эксперимент о том, что будет, если в планету врежется что-то огромное.

Получается, один из самых известных образов мировой литературы — Сатана в глубине Земли — внезапно начинает выглядеть как след космического удара.