Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Учёные нашли в «Аде» Данте то, чего там никто не ждал: Сатана мог быть астероидом

11 мая, 2026 17:29

Данте Алигьери писал «Божественную комедию» в XIV веке. Но теперь исследователь предполагает: в знаменитом «Аде» может скрываться не только религиозная аллегория, а почти сценарий космической катастрофы.

Речь идёт о падении Сатаны. Обычно его воспринимают как символическое падение с небес. Но Тимоти Бербери из Университета Маршалла предлагает посмотреть на это иначе: а что если у Данте Сатана ведёт себя как гигантский космический объект, который врезается в Землю?

По этой версии, Сатана падает в Южное полушарие, пробивает земную толщу и устремляется к центру планеты. От удара земля смещается, появляются чудовищные воронки, а на противоположной стороне мира поднимается гора Чистилища.

Иными словами, Данте мог вообразить не просто ад под землёй, а последствия планетарного удара — за сотни лет до того, как наука всерьёз начала понимать метеориты, астероиды и ударные кратеры.

Особенно эффектно выглядит сравнение девяти кругов ада с гигантскими кольцевыми кратерами, которые сегодня находят на Луне, Венере и других небесных телах. Такие структуры действительно могут возникать после столкновения с крупным космическим телом.

Бербери также сравнивает масштаб воображаемой катастрофы у Данте с ударом астероида Чиксулуб, который связывают с исчезновением динозавров. А сам Сатана в этой трактовке напоминает не только падшего ангела, но и колоссальный «ударник», который не разрушился полностью после столкновения.

Исследователь не утверждает, что Данте обладал современной астрофизикой. Но он считает, что поэт мог интуитивно представить небесное тело как силу, способную менять Землю. Для своего времени это было почти дерзко: средневековая картина мира ещё во многом опиралась на идею совершенных и неизменных небес.

Теперь «Ад» можно читать не только как путешествие по грехам и наказаниям, но и как странный древний мысленный эксперимент о том, что будет, если в планету врежется что-то огромное.

Получается, один из самых известных образов мировой литературы — Сатана в глубине Земли — внезапно начинает выглядеть как след космического удара.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

