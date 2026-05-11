Почему маленький кусочек может быть опаснее полной тарелки: учёные объяснили странный эффект диет

Парадокс в том, что несколько укусов пирожного иногда дают столько же калорий, сколько целая тарелка курицы, овощей и гарнира. Только пирожное исчезает за минуту, а нормальную еду нужно жевать, есть дольше — и организм успевает понять, что его накормили.

Именно здесь, как считают исследователи, прячется одна из главных ошибок диет. Человек смотрит на объём еды, а не на калории. Если на тарелке лежит совсем мало, мозг заранее воспринимает это как голодный приём пищи. Даже если калорий там формально достаточно.

Профессор Барбара Роллс из Пенсильванского университета объясняет: взрослый человек за жизнь съел тысячи обедов и ужинов, поэтому у него уже есть внутреннее представление о «нормальной» порции. Полупустая тарелка не успокаивает, а наоборот — запускает ощущение ограничения.

Проблема становится особенно заметной, если маленькая порция состоит из плотной калорийной еды: выпечки, чипсов, сладостей, готовых перекусов или сильно переработанных продуктов. Они занимают мало места, быстро съедаются, дают много энергии — но не всегда дают чувство сытости.

Отдельная ловушка — ультрапереработанная еда. Часто она мягкая, солёная, жирная или сладкая, почти не требует жевания и содержит мало воды и клетчатки. Такую еду легко съесть слишком быстро — быстрее, чем организм успеет подать сигнал «хватит».

Поэтому всё больше специалистов говорят не только о количестве калорий, а о качестве еды и её объёме. Большая тарелка овощей, белка и нормального гарнира может в итоге помочь съесть меньше калорий, чем маленький, но очень плотный перекус.

Врач и исследователь ожирения Фатима Коди Стэнфорд из Гарвардской медицинской школы говорит, что не советует пациентам просто «есть меньше калорий». Её подход другой — есть еду лучшего качества.

И это меняет привычное представление о диете. Иногда путь к меньшему количеству калорий начинается не с пустой тарелки, а наоборот — с тарелки, которая выглядит достаточно большой, чтобы организм не решил, что его снова обманули.