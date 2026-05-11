Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Почему маленький кусочек может быть опаснее полной тарелки: учёные объяснили странный эффект диет

Редакция PRESS 11 мая, 2026 16:19

Азбука здоровья 0 комментариев

Многие уверены: хочешь похудеть — просто ешь меньше. Но всё чаще учёные говорят, что именно эта логика может загонять людей в ловушку.

Парадокс в том, что несколько укусов пирожного иногда дают столько же калорий, сколько целая тарелка курицы, овощей и гарнира. Только пирожное исчезает за минуту, а нормальную еду нужно жевать, есть дольше — и организм успевает понять, что его накормили.

Именно здесь, как считают исследователи, прячется одна из главных ошибок диет. Человек смотрит на объём еды, а не на калории. Если на тарелке лежит совсем мало, мозг заранее воспринимает это как голодный приём пищи. Даже если калорий там формально достаточно.

Профессор Барбара Роллс из Пенсильванского университета объясняет: взрослый человек за жизнь съел тысячи обедов и ужинов, поэтому у него уже есть внутреннее представление о «нормальной» порции. Полупустая тарелка не успокаивает, а наоборот — запускает ощущение ограничения.

Проблема становится особенно заметной, если маленькая порция состоит из плотной калорийной еды: выпечки, чипсов, сладостей, готовых перекусов или сильно переработанных продуктов. Они занимают мало места, быстро съедаются, дают много энергии — но не всегда дают чувство сытости.

Отдельная ловушка — ультрапереработанная еда. Часто она мягкая, солёная, жирная или сладкая, почти не требует жевания и содержит мало воды и клетчатки. Такую еду легко съесть слишком быстро — быстрее, чем организм успеет подать сигнал «хватит».

Поэтому всё больше специалистов говорят не только о количестве калорий, а о качестве еды и её объёме. Большая тарелка овощей, белка и нормального гарнира может в итоге помочь съесть меньше калорий, чем маленький, но очень плотный перекус.

Врач и исследователь ожирения Фатима Коди Стэнфорд из Гарвардской медицинской школы говорит, что не советует пациентам просто «есть меньше калорий». Её подход другой — есть еду лучшего качества.

И это меняет привычное представление о диете. Иногда путь к меньшему количеству калорий начинается не с пустой тарелки, а наоборот — с тарелки, которая выглядит достаточно большой, чтобы организм не решил, что его снова обманули.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать