Решение принято: Литва отправила солдат на защиту Ормузского пролива

© LETA 11 мая, 2026 16:16

Мир 0 комментариев

Государственный совет по обороне (ГСО) Литвы принял решение направить до 40 военнослужащих и гражданских специалистов в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства. Об этом решении в понедельник сообщила пресс-служба президента.

«ГСО одобрил отправку литовского контингента (до 40 военнослужащих и гражданских служащих системы обороны) для участия совместно с союзниками в международных операциях по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, и предложил правительству незамедлительно инициировать соответствующее дополнение мандата Сейма на международные операции», — говорится в заявлении.

«Литва, учитывая потребности США, также готова оказать логистическую поддержку и предоставить доступ к своей военной инфраструктуре», — отмечается в документе.

Как сообщил BNS пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис, этот вопрос решался не на заседании, а «в письменном виде».

В офисе президента уточнили, что ГСО принял решение после рассмотрения информации и предложений Министерства обороны об участии Литвы в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.

Окончательное решение об участии литовских военных в международной операции должен будет принять Сейм.

Ранее агентство BNS сообщало, что США стремятся создать новую международную коалицию для возобновления коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

В начале конфликта Иран ввел блокаду жизненно важного Ормузского пролива, что привело к резкому скачку мировых цен на нефть и потрясениям на финансовых рынках.

Великобритания и Франция также инициировали создание коалиции для обеспечения безопасности пролива после достижения мирного соглашения. Обе страны заранее направляют корабли в регион.

Во вторник Лондон и Париж проведут международную встречу министров обороны более чем 40 стран, на которой будут обсуждаться военные планы по восстановлению торговых потоков через Ормузский пролив, сообщило правительство Великобритании.

Однако в воскресенье Иран предупредил, что Великобритания и Франция получат «решительный и незамедлительный ответ», если разместят свои корабли в проливе.

Президент Франции Эммануэль Макрон позже заявил, что его страна «никогда не рассматривала» возможность развертывания военно-морских сил в Ормузском проливе, а скорее миссию по обеспечению безопасности, «согласованную с Ираном».

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

