Решение принято: Литва отправила солдат на защиту Ормузского пролива

«ГСО одобрил отправку литовского контингента (до 40 военнослужащих и гражданских служащих системы обороны) для участия совместно с союзниками в международных операциях по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе, и предложил правительству незамедлительно инициировать соответствующее дополнение мандата Сейма на международные операции», — говорится в заявлении.

«Литва, учитывая потребности США, также готова оказать логистическую поддержку и предоставить доступ к своей военной инфраструктуре», — отмечается в документе.

Как сообщил BNS пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис, этот вопрос решался не на заседании, а «в письменном виде».

В офисе президента уточнили, что ГСО принял решение после рассмотрения информации и предложений Министерства обороны об участии Литвы в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.

Окончательное решение об участии литовских военных в международной операции должен будет принять Сейм.

Ранее агентство BNS сообщало, что США стремятся создать новую международную коалицию для возобновления коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

В начале конфликта Иран ввел блокаду жизненно важного Ормузского пролива, что привело к резкому скачку мировых цен на нефть и потрясениям на финансовых рынках.

Великобритания и Франция также инициировали создание коалиции для обеспечения безопасности пролива после достижения мирного соглашения. Обе страны заранее направляют корабли в регион.

Во вторник Лондон и Париж проведут международную встречу министров обороны более чем 40 стран, на которой будут обсуждаться военные планы по восстановлению торговых потоков через Ормузский пролив, сообщило правительство Великобритании.

Однако в воскресенье Иран предупредил, что Великобритания и Франция получат «решительный и незамедлительный ответ», если разместят свои корабли в проливе.

Президент Франции Эммануэль Макрон позже заявил, что его страна «никогда не рассматривала» возможность развертывания военно-морских сил в Ормузском проливе, а скорее миссию по обеспечению безопасности, «согласованную с Ираном».