Если развод: запретят ли ребёнку общаться с некровными родственниками?

Согласно статье 177 Гражданского закона, до достижения совершеннолетия ребенок находится под опекой родителей, которая обязывает их заботиться о ребенке, обеспечивать его содержание, воспитание, безопасность и развитие, а также определять место его проживания. Однако это должно осуществляться исключительно в интересах ребенка.

Право ребёнка на общение с близкими лицами

Сам факт того, что жена вашего отца не является кровным родственником, не дает вашей бывшей жене автоматического права запрещать общение дочери с вашим отцом и его женой, если нет решения суда или доказанных рисков для ребенка.

Часть третья статьи 181 Гражданского закона предусматривает, что ребенок имеет право поддерживать личные отношения и прямые контакты не только с родителями, братьями, сестрами, дедушками и бабушками, но и с другими лицами, с которыми ребенок длительное время проживал в едином домашнем хозяйстве, если это соответствует его интересам.

Таким образом, решающим является не биологическое родство, а привязанность ребенка, фактические семейные отношения, условия проживания ранее, а также безопасность и благополучие ребенка.

Если ваша дочь в течение длительного времени проживала совместно с дедушкой и его супругой в одном доме, такая среда может рассматриваться как устойчивая семейная связь, сформировавшая эмоциональную и бытовую привязанность дочери.

В этом случае общение с данными лицами может соответствовать интересам дочери в смысле статьи 181 Гражданского закона, при условии, что оно не оказывает на дочь негативного влияния.

Обязанность не вмешиваться в отношения ребёнка с родителями

При этом часть четвертая статьи 181 Гражданского закона устанавливает обязанность любых лиц воздерживаться от действий, которые могут негативно повлиять на отношения ребенка с его родителями. Это означает, что вопросы общения ребенка с третьими лицами не должны использоваться для конфликта между родителями или для ухудшения отношений ребенка с кем-либо из них.

Заключение

Таким образом, ваша бывшая жена не может произвольно и окончательно ограничить общение дочери с дедушкой и его женой, если отсутствуют судебное решение об ограничении общения, постановление органов опеки или доказательства того, что такое общение противоречит интересам вашей дочери.

Как отец, вы вправе организовывать время дочери во время реализации своего права общения с ней, приглашать ее к своим родственникам и в дом, где вы проживаете, если это не нарушает решения суда и не вредит дочери. Но вы не можете в одностороннем порядке расширять или изменять режим проживания, если он установлен соглашением или судом.

Если у вас есть установленный порядок общения с дочерью и в нем нет ограничений о месте проживания или порядке общения, обычно вы вправе организовывать время ребенка с вашей стороной семьи. В случае спора порядок реализации права на общение определяется судом с обязательным участием органов опеки.

Суд оценит все обстоятельства дела, включая привязанность ребенка, фактическую семейную среду, продолжительность совместного проживания и возможное влияние общения на его интересы.

На практике это означает, что ни один из родителей не обладает абсолютным правом единолично запрещать ребенку общение с дедушкой, бабушкой или иными значимыми для ребенка лицами, если отсутствуют судебное решение или объективные доказательства того, что такое общение противоречит интересам ребенка.