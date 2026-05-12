Если развод: запретят ли ребёнку общаться с некровными родственниками?

«Семь секретов» 12 мая, 2026 11:04

Юридическая консультация 0 комментариев

-После рождения дочери мы с женой переехали в дом к моему отцу и его новой жене. Прожили вместе так пять лет, теперь развелись. Дочь осталась с матерью, но я забираю ее к себе в дом почти каждые выходные. Может ли бывшая жена запретить мне оставлять дочь вместе с моим отцом и его женой, если она не кровный родственник моей дочери, но у них между собой сложились настоящие отношения как между бабушкой и внучкой?

Согласно статье 177 Гражданского закона, до достижения совершеннолетия ребенок находится под опекой родителей, которая обязывает их заботиться о ребенке, обеспечивать его содержание, воспитание, безопасность и развитие, а также определять место его проживания. Однако это должно осуществляться исключительно в интересах ребенка.

Право ребёнка на общение с близкими лицами

Сам факт того, что жена вашего отца не является кровным родственником, не дает вашей бывшей жене автоматического права запрещать общение дочери с вашим отцом и его женой, если нет решения суда или доказанных рисков для ребенка.

Часть третья статьи 181 Гражданского закона предусматривает, что ребенок имеет право поддерживать личные отношения и прямые контакты не только с родителями, братьями, сестрами, дедушками и бабушками, но и с другими лицами, с которыми ребенок длительное время проживал в едином домашнем хозяйстве, если это соответствует его интересам.

Таким образом, решающим является не биологическое родство, а привязанность ребенка, фактические семейные отношения, условия проживания ранее, а также безопасность и благополучие ребенка.

Если ваша дочь в течение длительного времени проживала совместно с дедушкой и его супругой в одном доме, такая среда может рассматриваться как устойчивая семейная связь, сформировавшая эмоциональную и бытовую привязанность дочери.

В этом случае общение с данными лицами может соответствовать интересам дочери в смысле статьи 181 Гражданского закона, при условии, что оно не оказывает на дочь негативного влияния.

Обязанность не вмешиваться в отношения ребёнка с родителями

При этом часть четвертая статьи 181 Гражданского закона устанавливает обязанность любых лиц воздерживаться от действий, которые могут негативно повлиять на отношения ребенка с его родителями. Это означает, что вопросы общения ребенка с третьими лицами не должны использоваться для конфликта между родителями или для ухудшения отношений ребенка с кем-либо из них.

Заключение

Таким образом, ваша бывшая жена не может произвольно и окончательно ограничить общение дочери с дедушкой и его женой, если отсутствуют судебное решение об ограничении общения, постановление органов опеки или доказательства того, что такое общение противоречит интересам вашей дочери.

Как отец, вы вправе организовывать время дочери во время реализации своего права общения с ней, приглашать ее к своим родственникам и в дом, где вы проживаете, если это не нарушает решения суда и не вредит дочери. Но вы не можете в одностороннем порядке расширять или изменять режим проживания, если он установлен соглашением или судом.

Если у вас есть установленный порядок общения с дочерью и в нем нет ограничений о месте проживания или порядке общения, обычно вы вправе организовывать время ребенка с вашей стороной семьи. В случае спора порядок реализации права на общение определяется судом с обязательным участием органов опеки.

Суд оценит все обстоятельства дела, включая привязанность ребенка, фактическую семейную среду, продолжительность совместного проживания и возможное влияние общения на его интересы.

На практике это означает, что ни один из родителей не обладает абсолютным правом единолично запрещать ребенку общение с дедушкой, бабушкой или иными значимыми для ребенка лицами, если отсутствуют судебное решение или объективные доказательства того, что такое общение противоречит интересам ребенка.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

