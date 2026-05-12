Военный медик Цируле о потенциальной угрозе в Латвии: мы не готовы

«Меня очень беспокоит то, что происходит в Латвии. Мы находимся рядом с Россией и Белоруссией, мы — внешняя граница НАТО. [...] Меня беспокоит вопрос, информированы ли одинокие пенсионеры и другие люди, имеющие какие-либо проблемы — психические или физические — о том, что делать в случае угрозы (не только военной). Провели ли ответственные службы опрос, поговорили ли с ними, объяснили ли им ситуацию? Следует понимать, что многие пожилые люди пользуются «кнопочными» телефонами, но, например, когда начнётся война, телекоммуникации станут одной из первых целей. Понятно ли, как мы будем с ними связываться?» — риторически спрашивает С. Цируле.

Она считает, что эти короткие оповещения [сообщения, передаваемые по сотовым сетям] дают нам время.

«Есть лишь предположения и мнения экспертов, но никто не знает, что Путин может подумать завтра или послезавтра. [...] Мы не готовы. Думаю, люди это понимают. Но последующие сомнения уже не помогут, потому что доверие утрачено».

Она считает, что каждый из нас должен обладать хотя бы базовыми знаниями, полезными в кризисных ситуациях, такими как оказание первой помощи и остановка кровотечения.

«Однако вся ответственность лежит не только на государстве. Мы сами должны подумать о том, что хорошего мы можем сделать для себя, для государства или хотя бы для наших соседей. Например, убедиться, что подвал в хорошем состоянии, подумать о запасах (обеспечить водой как минимум на неделю, продуктами, не требующими специальной обработки, источниками света, работающими без электричества)», — подчеркивает Сармите Цируле.