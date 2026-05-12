Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Военный медик Цируле о потенциальной угрозе в Латвии: мы не готовы

Редакция PRESS 12 мая, 2026 11:20

Важно 0 комментариев

.

К сожалению, появление беспилотников на территории Латвии уже не редкость. Только за прошлую неделю в Латгалии было зафиксировано два случая угрозы воздушному пространству. Кроме того, 7 мая в Резекне потерпели крушение два беспилотника, повредив хранилище нефтепродуктов. Военный медик Сармите Цируле в интервью порталу "lvportals.lv" выразил обеспокоенность тем, что Латвия на самом деле не готова к кризисным ситуациям, пишет nra.lv со ссылкой на "lvportals.lv".

«Меня очень беспокоит то, что происходит в Латвии. Мы находимся рядом с Россией и Белоруссией, мы — внешняя граница НАТО. [...] Меня беспокоит вопрос, информированы ли одинокие пенсионеры и другие люди, имеющие какие-либо проблемы — психические или физические — о том, что делать в случае угрозы (не только военной). Провели ли ответственные службы опрос, поговорили ли с ними, объяснили ли им ситуацию? Следует понимать, что многие пожилые люди пользуются «кнопочными» телефонами, но, например, когда начнётся война, телекоммуникации станут одной из первых целей. Понятно ли, как мы будем с ними связываться?» — риторически спрашивает С. Цируле.

Она считает, что эти короткие оповещения [сообщения, передаваемые по сотовым сетям] дают нам время.

«Есть лишь предположения и мнения экспертов, но никто не знает, что Путин может подумать завтра или послезавтра. [...] Мы не готовы. Думаю, люди это понимают. Но последующие сомнения уже не помогут, потому что доверие утрачено».

Она считает, что каждый из нас должен обладать хотя бы базовыми знаниями, полезными в кризисных ситуациях, такими как оказание первой помощи и остановка кровотечения.

«Однако вся ответственность лежит не только на государстве. Мы сами должны подумать о том, что хорошего мы можем сделать для себя, для государства или хотя бы для наших соседей. Например, убедиться, что подвал в хорошем состоянии, подумать о запасах (обеспечить водой как минимум на неделю, продуктами, не требующими специальной обработки, источниками света, работающими без электричества)», — подчеркивает Сармите Цируле.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать