«Такими действиями мы не посылаем решительного сигнала Востоку», — заключил он.

В свою очередь, по его словам, союзники понимают проблему сбивания беспилотников, потому что сами с ней сталкиваются.

В то же время он сказал, что есть страны, которые могут критиковать политические события в Латвии, но "поверьте, есть много европейских стран, где происходят еще более впечатляющие вещи".

Он также оценил, что повышение кадрового офицера до должности министра является исключительным решением. Сартс также считает, что это согласие - смелое решение со стороны полковника Райвиса Мелниса, поскольку работа будет непростой.

Отвечая на вопрос о заявлениях о том, что Латвия является сверхдержавой в области беспилотников, Сартс сказал, что некоторые пытаются распороть шкуру быка, которого еще не забили. Он добавил, что это довольно типичное явление перед выборами и в политике.

«Нам нужно честно говорить о том, что есть. И первое, что нужно сказать, это то, что никто не застрахован от дронов на 100 процентов, особенно если мы хотим охватить всю границу», — подчеркнул Сартс.

Он также пояснил, что дроны спроектированы таким образом, чтобы максимально избегать радиолокационных систем. «Я надеялся на новые акустические системы, но, вероятно, они оказались недостаточно хороши, чтобы „обнаружить“ приближение этих дронов», — сказал эксперт.

Он также предположил, что в данных конкретных обстоятельствах, вероятно, был сделан вывод о том, что беспилотники удалялись от территории Латвии, потому что были «в замешательстве» и двигались нецеленаправленно. В таком случае, по его мнению, сбивать их было бы неразумно, особенно истребителем.

Сартс считает, что Национальные Вооруженные силы добиваются прогресса. В то же время он пояснил, что многие из ранее объявленных крупных закупок еще не завершены, а именно, оборудование не поступило, образовались длинные очереди. «Война в Иране еще больше откладывает момент, когда это современное оборудование, включая противовоздушную оборону, появится в Латвии», — подчеркнул Сартс, пояснив, что после этого еще предстоит провести интеграцию этого оборудования.

«Потому что процесс уже идёт полным ходом», — подытожил Сартс. Он также пояснил, что, например, в Украине цикл внедрения беспилотников составляет около шести недель — время, необходимое для того, чтобы «обмануть» друг друга и обойти зоны обороны. «Любая страна, не находящаяся в состоянии войны, не может угнаться за таким темпом. И решение с использованием беспилотников, которое работало год или полгода назад, может внезапно стать менее функциональным из-за какого-либо обновления», — пояснил Сартс.

Как сообщалось ранее, в настоящее время неясно, сохранила ли премьер-министр Эвика Силиня рабочую коалицию, поскольку после решения политика об отставке министра обороны Андриса Спрудса Прогрессивные заявили, что Силиня не в состоянии ответственно руководить правительством. В то же время, политическая сила все еще планирует встречу с Силиней перед объявлением окончательного решения о дальнейших действиях. Такая встреча запланирована на среду.