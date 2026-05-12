LAT
Вс, 24. Мая
Сартс: мы посылаем России не тот сигнал (1)

12 мая, 2026 12:21

Последние события, от прилёта беспилотников до отставки министра обороны, посылают России сигнал о том, что Латвию легко спровоцировать подобными вещами, и у нас нет хорошего ответа на это, — признал в интервью Латвийскому радио Янис Сартс, директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям.

«Такими действиями мы не посылаем решительного сигнала Востоку», — заключил он.

В свою очередь, по его словам, союзники понимают проблему сбивания беспилотников, потому что сами с ней сталкиваются.

В то же время он сказал, что есть страны, которые могут критиковать политические события в Латвии, но "поверьте, есть много европейских стран, где происходят еще более впечатляющие вещи".

Он также оценил, что повышение кадрового офицера до должности министра является исключительным решением. Сартс также считает, что это согласие - смелое решение со стороны полковника Райвиса Мелниса, поскольку работа будет непростой.

Отвечая на вопрос о заявлениях о том, что Латвия является сверхдержавой в области беспилотников, Сартс сказал, что некоторые пытаются распороть шкуру быка, которого еще не забили. Он добавил, что это довольно типичное явление перед выборами и в политике.

«Нам нужно честно говорить о том, что есть. И первое, что нужно сказать, это то, что никто не застрахован от дронов на 100 процентов, особенно если мы хотим охватить всю границу», — подчеркнул Сартс.

Он также пояснил, что дроны спроектированы таким образом, чтобы максимально избегать радиолокационных систем. «Я надеялся на новые акустические системы, но, вероятно, они оказались недостаточно хороши, чтобы „обнаружить“ приближение этих дронов», — сказал эксперт.

Он также предположил, что в данных конкретных обстоятельствах, вероятно, был сделан вывод о том, что беспилотники удалялись от территории Латвии, потому что были «в замешательстве» и двигались нецеленаправленно. В таком случае, по его мнению, сбивать их было бы неразумно, особенно истребителем.

Сартс считает, что Национальные Вооруженные силы добиваются прогресса. В то же время он пояснил, что многие из ранее объявленных крупных закупок еще не завершены, а именно, оборудование не поступило, образовались длинные очереди. «Война в Иране еще больше откладывает момент, когда это современное оборудование, включая противовоздушную оборону, появится в Латвии», — подчеркнул Сартс, пояснив, что после этого еще предстоит провести интеграцию этого оборудования.

«Потому что процесс уже идёт полным ходом», — подытожил Сартс. Он также пояснил, что, например, в Украине цикл внедрения беспилотников составляет около шести недель — время, необходимое для того, чтобы «обмануть» друг друга и обойти зоны обороны. «Любая страна, не находящаяся в состоянии войны, не может угнаться за таким темпом. И решение с использованием беспилотников, которое работало год или полгода назад, может внезапно стать менее функциональным из-за какого-либо обновления», — пояснил Сартс.

Как сообщалось ранее, в настоящее время неясно, сохранила ли премьер-министр Эвика Силиня рабочую коалицию, поскольку после решения политика об отставке министра обороны Андриса Спрудса Прогрессивные заявили, что Силиня не в состоянии ответственно руководить правительством. В то же время, политическая сила все еще планирует встречу с Силиней перед объявлением окончательного решения о дальнейших действиях. Такая встреча запланирована на среду.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

